Dopo la rottura con Zayn Malik lo scorso inverno, Gigi Hadid sembra aver trovato una nuova fiamma. Si tratta del modello e star televisiva Tyler Cameron, noto al pubblico americano per la partecipazione al reality show The Bachelorette.

Amore nell’aria

Alcune foto, confermano che nell’aria c’è amore. Negli scatti si vede Tyler Cameron lasciare l’appartamento newyorkese di Gigi al mattino presto. La frequentazione tra i due modelli sta prendendo i contorni di una vera relazione anche se alcuni amici di Gigi hanno dichiarato che la maggiore delle sorelle Hadid sia intenzionata ad andarci con i piedi di piombo dopo la rottura con il cantante Zayn Malik. Intanto Gigi e Tyler sono stati paparazzati ancora una volta insieme a Soho, New York, in compagnia anche di Serena Williams e altri amici. Oltre a farsi vedere insieme per le strade della Grande Mela, come riporta Mtv.it, Gigi Hadid e Tyler Cameron hanno trascorso lo scorso fine settimana in una romantica gita nella parte settentrionale di New York. Speriamo che questa sia la volta buona.

Zayn

La top model è single dalla fine del 2018. Lei e il cantante Zayn Malik si sono infatti lasciati lo scorso novembre dopo ben tre anni di fidanzamento. UsWeekly ha dato un aggiornamento su come se la passa il cantante dal punto di vista sentimentale e sembrerebbe non troppo bene, la nuova relazione di Gigi, è stata un duro colpo per lui. Ricordiamo che Zayn Malik aveva acquistato un appartamento da 10 milioni di dollari a New York neanche un anno fa, per stare più vicino alla modella.