Gigi Hadid ha appena convinto tutti a buttare i propri abiti da casa che di solito usiamo, in cambio di alcuni completi di pigiami chic che passano facilmente per abiti casual in stile street. La modella, che in settembre darà alla luce la sua bambina con il fidanzato di lunga data Zayn Malik, mercoledì ha rivelato i dettagli di come è stata la sua gravidanza su Instagram Live. Ha anche parlato del nuovo pigiama di lino che indossa.

Gigi Hadid incinta e bellissima. Pigiama di lino nuovo must have Estate 2020

Gigi Hadid ha ringraziato Holiday The Label, un marchio australiano che trasuda lo stile delle vacanze estive, per averle inviato il comodo set a scacchi, e ha anche assicurato che il suo video non fosse sponsorizzato in alcun modo. “È tutto ciò che voglio indossare… Vacanze, se stai guardando, sono ossessionato e se realizzi questi set in cento altri colori, li prenderò e lo apprezzo”, ha detto durante la Live. Ha spiegato che amava il modo in cui poteva indossare i pantaloni con coulisse appena sotto la pancia, per farla uscire comodamente, e di come il tessuto in lino e la vestibilità ampia fossero perfetti per il clima super caldo. “Fa così caldo e si suda un sacco, soprattutto quando sei incinta”, ha detto Gigi Hadid.

Mentre metteva in mostra il set, intorno al min 10 del video, Gigi Hadid ha persino fatto veder il pancione sotto il suo pigiama. La modella ha spiegato che nonostante tenga la sua gravidanza piuttosto privata, si è comunque premurata di scattare molte foto per documentare il suo viaggio il più possibile, e ha promesso ai fan che condividerà più sbirciate in futuro. Mentre aspettiamo altre foto adorabili di pancione e look d’ispirazione, proveremo a mettere le mani sul suo completo di pigiama. La stampa esatta che Gigi Hadid indossa è attualmente disponibile solo per il pre-ordine, ma il completo è disponibile in altri modelli vivaci e divertenti già pronti da aggiungere al carrello in questo momento.