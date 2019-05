Cosa c’è nel frigorifero della modella Gigi Hadid?

Perfino le top model mangiano hamburger ogni tanto, secondo Gigi Hadid. Il suo motto personale è “Mangia pulito per restare in forma, mangia un hamburger per rimanere sano di mente”.

Gigi ha rivelato che le piace fare spuntini: “Nel frigo, ho sempre Evian, soda, succo d’arancia e limonata”, ha detto. “Poi, ho i miei snack preferiti come salame, patatine, hummus, carote e frutta.” Ha anche spiegato che ama da matti i cereali.

Probabilmente stavi pensando che Gigi Hadid avesse una pazza dieta da top model che il food lover medio non avrebbe mai potuto accettare. SBAGLIATO! La modella di 21 anni è proprio come tutti noi. Ama una buona merenda salutare e la scodella occasionale di cereali nostalgici e zuccherati.

Ha rivelato a noi tutti il contenuto tipo del suo frigo, senza omissione di colpe. “Nel frigo, ho sempre Evian, soda, succo d’arancia e limonata”, dice. “Poi, ho i miei snack preferiti come salame, patatine, hummus, carote e frutta.” E i carboidrati? Sì grazie! Gigi ammette di amare un buon cesto di pane quando viaggia per il mondo per i servizi fotografici.

E dal momento che è sempre sulla strada (il che significa un sacco di cibo da aereo e Starbucks), Gigi non può mai davvero pianificare i suoi pasti, ma a casa: “Se non ho latte, pane e uova non posso fare colazione e divento intrattabile. Non so come facciano a non mangiare carboidrati.”

Siamo totalmente d’accordo con te, Gigi. Un modello non può vivere solo di tristi verdurine.

