Mentre molte celebrità alla moda stanno abbracciando tendenze di scarpe eccentriche come tacchi di PVC o scarpe da ginnastica dad-style, c’è una troupe di modelli che preferiscono il fascino senza tempo della sgangherata allacciatura da Dr. Martens. La scarpa con suola spessa, che era una scelta classica nella scena punk di fine anni ’70, è stata ripetutamente indossata da Kendall Jenner lo scorso mese e ora anche Gigi Hadid ci sta mettendo il suo timbro, anche se con una svolta inaspettata.

Per calpestare le strade super fashion di New York, Gigi Hadid è stata avvistata, e inevitabilmente paparazzata, mentre indossava l’originale scarpone da combattimento Dr. Martens. Ma invece di condirle con un ovvio e scontato mood rock’n’roll, le ha abbinate ad uno stile athleisure. Condendole con un abbigliamento comodo e adatto allo sport, ma iper alla moda e abbastanza attraente da indossare per altre attività.

Ha abbinato le scarpe ad una felpa bianca firmata Mandkhai e pantaloni in felpa stampati a monogramma di Burberry, con un dettaglio laterale a righe molto sporty. Sulla testa un berretto da baseball blu scuro, un marsupio Prada sulle spalle e piccoli occhiali da sole rotondi hanno rifinito l’intero look. Ora, il detto ufficiale è che una cosa diventa di tendenza quando la indossano in tre, ma quando sia Kendall che Gigi indossano qualcosa? In questo caso, secondo noi, ne bastano 2!

