Gift Card ristoranti stellati. Le feste sono ormai alle porte, e tra i regali già fatti a parenti ed amici, le idee sui doni che rimangono da fare alle persone care sono ormai esaurite. Spesso e volentieri per il proprio partner piuttosto che un regalo materiale si tende a scegliere quello di un’esperienza da vivere insieme. Ma se non si vuole cadere sugli ormai visti e rivisti smartbox per una giornata alla SPA o ad un parco avventura, si può pensare ad qualcosa di più esclusivo e raffinato per la tua dolce metà. Quale ad esempio, un’esperienza culinaria letteralmente unica presso un ristorante stellato.

Perché esperienza unica? Perché non è di certo una spesa da potersi permettere tutti i fine settimana, quella di pasteggiare in ristoranti selezionati dalla guida Michelin. Ma sicuramente da provare, per rendere un momento quale quello del pasto, magico.

I voucher dedicati a questi eventi hanno un arco di tempo abbastanza lungo in cui poter essere usufruiti. Questo permette, a chi lo acquista, di poter scegliere la data per il pranzo o la cena, in modo da potersi riservare il momento per un occasione importante, purchè entro la scadenza prevista. Vediamo alcuni dei ristoranti stellati che offrono l’opportunità di acquistare una gift card per una cena all’insegna del gusto e della raffinatezza.

Ristorante da Vittorio, 3 stelle Michelin, Bergamo

A un passo da Bergamo, affondato nella curata campagna che fa da corona e rappresenta il polmone verde della città si trova “da Vittorio”. Il ristorante tristellato presenta una varia scelta di voucher, uno tra i tanti il pacchetto Rosmarino. Comprendente 6 portate.

Ristorante Santa Elisabetta, 2 Stelle Michelin, Firenze

Nel cuore del centro storico di Firenze, il Ristorante Santa Elisabetta 2 Stelle Michelin propone una cucina minimalista, essenziale e pura in una location unica al mondo: l’antica torre bizantina della Pagliazza. Cucina a cura dello chef Rocco De Santis che propone tre tipi di menù ricchi di tradizione e innovazione. “Tracce di innovazione” da 5 portate, “In-Contaminazioni” da 7 portate e “Chef Experience” da 9 portate.

Ristorante di Chef Antonino Cannavacciuolo, 2 stelle Michelin, Villa Crespi

Ispirato dalla tradizione della sua terra di origine, la Campania, e dalla semplicità dei sapori di casa, lo chef Cannavacciuolo propone una cucina sorprendente, caratterizzata dall’utilizzo di materie prime d’eccellenza in una fusione tra passato e presente per una cucina creativa e coinvolgente. Disponibili molteplici pacchetti, uno di questo il “Carpe diem” che comprende:

Un entro dello chef, antipasto, primo, secondo, pre dessert, dessert villa crespi e piccola pasticceria.

Ristorante Gourmet Il Piccolo Principe, 2 Stelle Michelin, Viareggio

Il Ristorante Il Piccolo Principe offre una cucina squisitamente ricercata, arricchita e valorizzata da una ricchissima carta dei vini. Situato sulla veranda che si affaccia sul lungomare di Viareggio il ristorante offre un pacchetto che include una cena degustazione per 2 persone con 5 portate (acqua e caffè inclusi) preparate dallo Chef Giuseppe Mancino.

I ristoranti stellati che propongono pacchetti per una degustazione dei loro piatti, sono ormai consuetudine. Dal Nord al Sud, a seconda delle vostre esigenze e all’insegna dell’alta cucina, troverete dei voucher perfetti da regalare al vostro partner per queste feste, in vista di un occasione importante o semplicemente per spezzare la monotonia e godervi insieme un’esperienza speciale.