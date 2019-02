GIASS, il primo London Dry Gin milanese al Milano White Spirits Festival

GIASS, il primo London Dry Gin 100% milanese, sarà protagonista al Milano White Spirits Festival, l’imperdibile manifestazione dedicata al mondo dei distillati bianchi e del gin che si terrà a Milano, al Marriott Hotel, sabato 23 (oggi, ndr) e domenica 24 febbraio 2019. Nato dall’intuizione di cinque amici – Andrea e Simone Romiti, Richard D’Annunzio, Francesco Niutta e Francesco Braggiotti -, GIASS è un progetto ambizioso dedicato a Milano. Diciotto botaniche selezionate hanno dato vita a un prodotto dall’anima complessa da assaporare on the rocks. Ma il suo carattere si completa nella diciannovesima essenza, l’elemento instabile e sempre diverso.

Con GIASS ci saranno al festival, due partner d’eccellenza: Farmily e Tovel’s. Farmily è un Botanical Spirit nato per offrire un twist inconfondibile ai cocktail grazie a botaniche naturali e mai di sintesi. Tovel’s è il London Dry delle Dolomiti, prodotto nella Val di Non dalle storiche distillerie Valentini.

In occasione del Festival verrà proposta una drink list esclusiva, curata dal MAG Cafè di Milano. I protagonisti saranno cocktail iconici, quali il Gin Tonic, fresco e piacevole, uno tra i drink più amati e bevuti al mondo, il London Mule, variante a base gin del Moscow Mule, con un tocco più diretto e aromatico, e il Negroni; un grande classico della miscelazione, che quest’anno festeggia 100 anni di vita. Tre cocktail contemporanei nei quali il gin è l’ingrediente perfetto per una degustazione dai sapori ricchi, persistenti e ben strutturati, offrendo un’opportunità sicuramente insolita e speciale per approfondire l’arte della miscelazione.