In vendita dal 7 novembre 2019 la nuova collaboration collection del brand svedese, H&M, che questa volta sceglie l’estro couture di Giambattista Valli. Tra romanticismo e punk, sia uomo che per donna. Nei capi non mancano: fiori e ruches, ma anche l’iconico tulle. Resi più aggressive da tocchi leopard e da jeans bleached. Pochissimi pezzi messi in vendita il giorno dopo la presentazione sono andati a ruba in meno di un’ora.

Romantico

La presentazione della capsule collection di Giambattista Valli per H&M era avvenuta al photocall dell’AmFAR Gala durante il Festival di Cannes. Lo stilista romano era apparso con le sue muse: Kendall Jenner, Bianca Brandolini d’Adda, Chiara Ferragni e Ross Lynch. Oggi, a 14 anni dal debutto, arriva la collaborazione con H&M, il cui nome preciso è #Project🖤 #GiambattistaValliXHM. Una conferma della grande popolarità dello stilista romano e del marchio conosciuto soprattutto per gli abiti da “favola romantica”. La collezione per H&M presenta una serie di abiti da festa ( dai prezzi accessibili) in edizione limitata e di completi maschili dal taglio sartoriale, prima incursione dello stilista nel menswear, oltre ad alcuni accessori.

Da favola

«Sono entusiasta di questa collaborazione: H&M mi dà l’opportunità di portare quelle che sono la mia visione di stile e la mia celebrazione della bellezza a un pubblico più ampio. L’obiettivo è condividere il mio amore per la bellezza e poter essere parte dei “momenti felici” di tutti, per aiutare a creare storie d’amore in tutto il mondo» Giambattista Valli.

Giambattista Valli è amato nel fashion system per abiti da principessa moderna con maxi volumi e tessuti preziosi. Le celebrità amano le sue creazioni, che sfoggiano nelle occasioni più importanti come i red carpet. La collezione completa in collaborazione con H&M sarà in vendita in tutto il mondo dal 7 novembre 2019, i prezzi variano da un minimo di 14,99 € a un massimo di 499 €.