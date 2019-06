La bellissima, Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, è stata avvistata a New York lo scorso 1° giugno, con un blazer firmato Mango. La figlia della ex top model ci mostra come indossare al meglio le giacche durante la stagione primaverile/estiva. Da sempre Kaia ama indossare questo capo d’abbigliamento, da quelle di pelle a quelle di jeans, uno stile unico e inconfondibile: non possiamo che guardare e imparare.

A lezioni di stile con Kaia

Le giacche sono tra le protagoniste della moda primavera estate 2019, sia in versione completo con il pantalone, sia da sole come capospalla, ed è proprio in questa seconda modalità che Kaia Gerber le indossa. Tra le giacche primaverili da ragazza, troviamo i blazer, un capispalla dallo stile decisamente più sportivo come bomber, giacche di jeans e di pelle.

L’outfit di Kaia Gerber a New York ne è la dimostrazione perfetta, la figlia di Cindy Crawford infatti, ha abbinato un blazer da donna grigio ghiaccio firmato Mango, con un paio di shorts di jeans cortissimi e a vita alta, una camicia senza collo nera e sotto un paio di Converse.

Gli altri outfit

Kaia Gerber come già detto in precedenza, adora indossare le giacche. Da quelle jeans abbinate a crop top e pantaloni a vita alta a quelle di pelle abbinate a mini abiti.

Insomma, per lei questo capo d’abbigliamento è indispensabile, per non parlare di quando Kaia ha deciso di indossare una giacca oversize dal taglio maschile stile anni ‘90, con un paio di jeans a vita alta, t-shirt bianca e un bel paio di anfibi. Non ci resta che dire… Che stile!