Se stai cercando una giacca perfetta, che copra ma che allo stesso tempo non sia esageratamente pesante, dovresti provare ad indossare una denim jacket alias la giacca di jeans. In questa assolata giornata primaverile ci occupiamo dei modi migliori per indossare la giacca di jeans durante la vita di tutti i giorni. La tua passeggiata in città è tutta per te, che sia calda o piovosa, non importa quale sia la stagione dietro la porta, ci sono molte idee ispiratrici su come indossare la denim jacket. Ovviamente tutte suggerite da celeb del calibro di Katy Perry e Bella Hadid.

E tu come la preferisci?

La cosa stupefacente è che risiede tutto nei dettagli, quindi è meglio mantenere un approccio creativo ed accoppiare questo capo con colori luminosi, pantaloni in pelle aggressive, ma anche leggings sportivi, gonne con bottoni sul davanti ispirate agli anni ’70, ma anche un paio di denim in lavaggio diverso o ton sur ton, per un total look da urlo. In altre parole, la giacca di jeans è un passe-partout. Sfogliando la gallery ci si rende conto di quanto eclettico possa risultare questo capo.

Scegli il tuo stile

Quindi non c’è niente di più versatile della giacca di jeans. Può portarci dalla primavera all’autunno, passando per le fresche serate estive che profumano di pioggia alla spiaggia. Sia che ti piaccia vestire oversize e boxy, skinny-glam o punk rock, l’indumento poliedrico per eccellenza è proprio la denim jacket. Piccolo segreto da rivelare: può essere appropriata anche per un colloquio o per un primo appuntamento. Molte star la indossano con passo deciso, anche su mini dress eleganti e con tacchi altisonanti.

Logomania

Anche Hailey Bieber conosce l’appeal di un buon logo, soprattutto se si tratta di un’eccellenza tutta italiana. Mentre era fuori a godersi una passeggiata con il marito Justin Bieber, la biondissima Hailey ha matchato il suo completo casual di Versace con un micro top e delle sneakers, entrambi in bianco.

