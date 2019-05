Il rapper Ghali, età 26 anni, e la top model Mariacarla Boscono, 38 anni, hanno partecipato alla sfilata che Gucci ha organizzato nei Musei Capitolini di Roma. La coppia è arrivata mano nella mano, ha fatto le foto di rito e poi ha assistito alla sfilata.

Sui social, Ghali e Mariacarla hanno documentato anche la preparazione e il viaggio in auto. Dai video e dalle foto pubblicate si può notare che tra i due c’è tantissima complicità.

Si è tenuta la sfilata della collezione Cruise 2020 di Gucci e sono state molte le star che non si sono volute perdere un evento tanto glamour. A seguire lo show dal front-row c’era anche Ghali, il rapper 26enne che spesso si è affidato alla Maison fiorentina per i look sfoggiati nei suoi video, ma la cosa particolare è che per la prima volta ha partecipato a un evento mondano in compagnia. Al suo fianco c’era la fidanzata 38enne Mariacarla Boscono, che ha sfoggiato un outfit total white abbinato al suo.

I due sono arrivati tenendosi per mano e sfoggiando due look total white coordinati. La top ha indossato un minidress accollato con delle rouches sul collo, abbinato a dei mocassini di pelle nera, il cantante una jumpsuit con dei pantaloni ampi, delle trasparenze sul petto, le rouches intorno al collo e dei dettagli in raso sui polsini. Per completare il tutto ha scelto un lungo mantello con delle decorazioni color ruggine e ha tenuto i dread legati in una coda.

