Gessica Notaro, il suo ‘nuovo’ viso prende forma: “Finalmente la svolta della vita”

Gessica Notaro, la sua rivincita è finalmente vicina. Nella giornata di ieri la bellissima Miss ha potuto vivere un’emozione meravigliosa. Finalmente le sono stati apportati al viso degli interventi che appartengono alla sfera estetica, non piò quella meramente funzionale. E lei decide di mostrarsi vera, nuda cruda com’è la realtà che l’ha investita nel 2017.

Le parole di Gessica Notaro su Instagram: “Questo è un momento di svolta nella mia vita. Perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima. Il fenomenale Dottor @davide_brunellimi ha letteralmente scolpito il viso. E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici. Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne. Già stasera, vedendomi davanti allo specchio post operazione, sono rimasta incantata dal lavoro del dottore. La felicità è alle stelle. Sono commossa. Piango di gioia…”.

Poi, emozionata come non mai, ha deciso di elargire ringraziamenti. Anche perché ormai Gessica Notaro sorride, e ha a fianco a sé l’amore, quello con la A maiuscola. “Quello di ieri e’ stato un momento molto intenso e ricco di emozioni. Ansia, paura, adrenalina, entusiasmo, infinita gioia. E non potevano mancare lì a tenermi la mano il mio migliore amico e la mia migliore amica. Lui, @studioandreacarboni , chirurgo che insieme al Dr. @davide_brunelli mi ha ricostruito il volto in questi anni e Lei @alessandra.unpiedenellastaffa , che conoscendo i miei tratti somatici fin da ragazzina quando ha visto riemergere i miei lineamenti e’ stata colta da una forte commozione all’improvviso. Io oggi ripenso a quel momento e sono ancora senza parole. Non solo per i risultati ottenuti, ma per quanto mi sono sentita amata. Sono davvero molto fortunata ad avervi al mio fianco in questa vita. Grazie di esistere ragazzi! VI VOGLIO UN BENE IMMENSO”.