“Voglio che si veda cosa mi ha fatto, questo non è amore”, aveva detto davanti alle telecamere del Maurizio Costanzo Show poche settimane dopo essere stata dimessa dall’ospedale Bufalini di Cesena. “Tornerò a essere quella di sempre” aveva promesso Gessica Notaro, è così è stato. Sono passati anni da quei giorni bui e Gessica Notaro è sbocciata di nuovo e lo fa mostrandosi senza vergogna davanti al mondo del web e non solo. Le foto in costume che la ritraggono in spiagge mozzafiato hanno fatto impazzire tutti: insomma Gessica è ogni giorno più bella.

Girl power

Grazie a lei, alle persone che le sono state accanto e al suo nuovo amore, Gessica Notaro torna a vivere appieno la sua vita. Dopo aver rotto il ghiaccio due stagioni fa a “Ballando con le stelle” ed aver ottenuto il consenso della giuria e di tutto il pubblico italiano, Gessica Notaro si prende una pausa dal mondo dello spettacolo, per volare nelle spiagge più belle d’Italia.

Gessica Notaro posta alcune foto, dove mostra un fisico mozzafiato e arriva a collezionare più di 12 mila like. Uno scatto, in particolare, attira l’attenzione dei suoi follower che non possono che restare ammaliati di fronte alla sua bellezza. Seduta su uno scoglio con il tramonto alle spalle, Gessica sente di essere nel luogo più adatto per scattare una foto con tanto di didascalia: “Se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri, siete nel posto giusto”.

Il potere dell’amore

Gessica Notaro ha un nuovo fidanzato. Ancora nessuna informazione è trapelata riguardo il ragazzo che l’ha fatta innamorare, solo il suo nome: Marco. A tutti quelli che commentano sia maniera positiva, che in maniera negativa, Gessica risponde di non temere perché “Lui è davvero molto speciale“. La loro storia d’amore è stata annunciata sui social tramite una foto che li ritrae insieme lo scorso 21 aprile. Da quel momento la coppia sembrerebbe inseparabile, come dimostrano le ultime foto in vacanza postate da Gessica.