Ginger Spice è tornata ed ha un aspetto più giovane che mai. La quarantaseienne Spice Girl – che si sta preparando per il suo ultimo tour di ritorno – ha rivelato il suo nuovo look su Instagram, sfoggiando un look completamente nuovo (ma vecchio). Indossando un vestito bianco con scollo all’americana – che ricorda l’abito da ricevimento della Duchessa Meghan.

La didascalia del suo post ha così descritto lo scatto: “Ginger è tornata! Grazie a @lorealhair Preference shade 74 Mango. # Spiceworld2019 #girlpower #worthit #HouseofGinger.”

Le celebrità si sono affrettate a commentare le sue foto, fornendo immediatamente la propria approvazione ed il proprio sostegno alla Halliwell.

In un video su Instagram Stories, la Spice Girl è stata avvistata con i capelli coperti da un asciugamano avvolto intorno alla testa. Apparentemente eccitata ma nervosa, mentre esclama alla telecamera: «Non ho più avuto i capelli rossi da più di vent’anni, penso che sia così, quindi sono un po’ spaventata.»

Invece non ha bisogno di essere spaventata perché Geri risulta assolutamente incredibile ed i suoi 893k fan lo hanno immediatamente dimostrato scatenandosi con i mi piace ed i commenti. Ora sì che l’attesissima tournée della girl band britannica più famosa di sempre può davvero cominciare.

