Per passare da uomo di classe non basta affiancarsi ad una donna di classe, occorre anche guadagnarsi e studiarsi un look appropriato e che garantisca la riuscita del progetto. Per la rubrica “la moglie è fantastica ma il marito lo è anche di più” parliamo oggi di come trasformare un uomo “tuta e felpa” in un George Clooney versione beta.

Dopo le spettacolari nozze della coppia hollywoodiana più seguita e imitata d’America, Mr. & Mrs. Clooney, trovare del materiale informativo (e con informativo intendo foto) di George è diventata una vera e propria missione impossibile. La bellissima Amal Clooney, avvocato e icona di stile americana, ha praticamente monopolizzato tutto il web con i propri outfit. E come potremmo avercela con lei: Hollywood l’adora, George anche, non vorremo spezzare noi la catena.

George Timothy Clooney, classe 1961, debutta nelle vesti del medico ER, Dr. Douglas “Doug” Ross. Una serie televisiva che non ha nulla da invidiare alla lunghezza apocalittica del nostro Beautiful ma che di certo abbiamo seguito con fede e dedizione, senza sforzo: grazie George.

Il debutto sul piccolo schermo ha lasciato spazio all’immaginazione: lungo le corsie ospedaliere George indossava solo camici azzurri e mascherine asettiche ma sotto quel camice c’è un segreto evergreen per conquistare eleganza e stile. Quale? Se vogliamo fare al nostro compagno, fratello, marito, migliore amico un’iniezione di Clooney savoir faire e siamo tuttavia sprovviste dello sguardo magnetico del bel statunitense ora sale e pepe, possiamo concentrarci sull’outfit seguendo l’esempio di George. La lieta novella è che sarà più facile di quanto pensiate.

George Clooney versione casual: “No Martini No Party”

Partiamo dalle basi: il look casual da domenica al parco. George non si scompone mai, questo dobbiamo riconoscerlo e probabilmente è anche il segreto del suo fascino irresistibile. Quando George Clooney si “sbottona” tende a scegliere polo monocromatiche e pantalone sempre e comunque sartoriale.

Qualche scatto rubato da paparazzi ce lo regala con un paio di jeans da comune mortale.

T-shirt bianca e chiodo di pelle sono un grande must alla Happy days al quale George rende decisamente giustizia.

George Clooney versione Nespresso: what else?

Che sia un liquore o il caffè George mette sempre del suo negli spot pubblicitari ai quali presta il volto. La camicia sbottonata, nera o bianca, abbinata a blazer di sartoria italiana lo ha consacrato nell’Olimpo dei divi di Hollywood.

Sempre camice in stile Ocean’s e abito scuro sono diventate il suo trade mark per eccellenza, impossibile pensare a George sotto abiti diversi da questi.

George Clooney e lo smoking, storia di un grande amore

Dulcis in fundo: il grande classico, lo smoking. Dentro questa tipologia di abito George è proprio nato e lo veste con una classe senza paragoni. Che sia con papillon o con cravatte il risultato è sempre il medesimo: George Clooney, what else?