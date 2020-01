I Windsor diventano un cartone animato, la serie tv di Gary Janetti è in arrivo

Il principe Harry, Meghan Markle e tutta la famiglia reale si animano in una nuova serie satirica. Come si può ben immaginare, la famosa monarchia britannica è stata oggetto di un attento esame negli ultimi tempi, grazie alla partenza dall’Inghilterra di Harry, sua moglie Meghan e il loro figlio Archie. Il nuovo cartone animato di Gary Janetti punta proprio su questo, ricalcare l’identikit e gli avvicendamenti dei Windsor, il tutto dal punto di vista del piccolo George, figlio di William e Kate.

La brillante idea di Gary Janetti

Optando per una vita lontana dalle esigenze della vita reale, Harry e Meghan hanno causato non poche polemiche con la loro decisione. La coppia è attualmente in Canada e non si è ancora delineato esattamente cosa comporterà la loro nuova vita lontana dalla monarchia. Una cosa è certa, tuttavia: con il background teatrale della Markle la loro routine dovrebbe essere divisa tra il Nord America e il Regno Unito. Inoltre è davvero probabile che arrivi Hollywood ad un certo punto. In effetti, un invito ad unirsi alla serie di Netflix The Crown è già stato scherzosamente esteso a Meghan e Harry. E mentre i dettagli su quando e dove la Markle farà il suo ritorno non sono ancora noti, è strettamente improbabile che il tumulto causato dalla giovane coppia si spenga presto. Infatti è proprio questo il momento perfetto per una serie televisiva satirica che prenda in giro l’intero concetto della monarchia britannica. Meglio se prodotta da Gery Janetti.

The prince

Secondo Deadline, la serie animata e travolgente sulla famiglia reale, The Prince, è stata appena messa in luce da HBO Max. Oltre a scrivere e produrre la nuova serie, Janetti reciterà anche il personaggio del titolo: il principe George di Cambridge, 6 anni, figlio di William e Kate. Vista attraverso gli occhi del giovane Tyke, la famiglia reale verrà analizzata e scrutata come mai prima d’ora. Parlando della loro acquisizione della nuova serie, la responsabile dei contenuti originali di HBO Max, Sarah Aubrey, ha dichiarato: «Siamo così entusiasti di portare il mondo creato da Gary su Instagram su HBO Max. Dove i nostri spettatori possono scoprire ciò che i suoi fan di Instagram già sanno: che George può essere divertente, scioccante e sorprendentemente dolce. Non vediamo l’ora di vedere cosa fa Gary con una tela più grande di un semplice quadrato 1: 1 su cui dipingere».

Il commento fa riferimento ai vari post di Janetti su Instagram (@garyjanetti), dove ha postato disegni dei reali e offerto didascalie dal punto di vista del giovane George. Per coloro che hanno seguito Janetti su Instagram, The Prince sarà un’apprezzata estensione di quel genere di satira. La nuova serie avrà luogo nelle 775 sale di Buckingham Palace e vanta anche un cast impressionante. La star di Pirati dei Caraibi, Orlando Bloom, doppierà il padre di George, William. Condola Rashad interpreterà Meghan Markle, Lucy Punch è Kate Middleton, Tom Hollander (Family Guy) doppierà il Principe Filippo e il Principe Carlo. Alan Cumming doppierà il maggiordomo di George, Owen, Frances de la Tour è la regina Elisabetta e Iwan Rheon (Game of Thrones) il principe William. Non ci resta che attendere gli interessanti risvolti.