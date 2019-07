I gadget hi-tech (e chic) di cui non potrai fare a meno per l’estate 2019

La tecnologia, come già sappiamo, è un settore in continua evoluzione ed ogni anno brevetta nuovi oggetti, gadget hi-tech, che entrano rapidamente a far parte del nostro quotidiano. E dei quali, ammettiamolo, non possiamo più a farne a meno.

Esattamente come nella vita di tutti i giorni, anche in vacanza abbiamo il bisogno di avere con noi dispositivi capaci di farci divertire e di accontentare ogni nostra esigenza. Ed anche per l’estate 2019 la tecnologia offre un’ampia gamma di gadget, tra i quali scegliere il migliore diventa una vera impresa! Noi ne abbiamo stilato un elenco, non dimenticandoci però dell’aspetto puramente estetico, importante tanto quanto la funzionalità degli stessi dispositivi.

Il modello Riley Smartwatch firmato Marc Jacobs ti permetterà di tenere traccia degli impegni di ogni giorno, mentre con la nuova sveglia Wake Up Light – brevettata dalla Philips e che simula la luce e i suoni dell’alba – scoprirai il piacere di risvegliarti rilassato.

Tra i gadget hi-tech on dimentichiamoci, inoltre, dei fitness tracker, che da qualche anno accompagnano i nostri allenamenti e attività all’aperto. Xiaomi ne propone un nuovo modello in grado di monitorare l’esercizio fisico in modo più preciso tramite l’innovativo sensore di battito cardiaco. E se non fosse già abbastanza, con questo dispositivo è possibile anche farsi una nuotata, grazie alla sua impermeabilità fino a 50 metri.

Per coloro che non escono di casa senza musica nelle orecchie, la Master&Dynamic ha progettato gli auricolari Bluetooth MW07, disponibili in irresistibili colori e stampe.

Ultimo, ma non meno importante, è il dispositivo Echo Look lanciato da Amazon: uno stilista virtuale che compensa consigli di stile e confronta outfit diversi per trovare quello più adatto a te.

I passi avanti mossi dalla tecnologia non smettono mai di sorprendere e, grazie alle proposte sempre più attente anche al fashion, non abbiamo altro che l’imbarazzo della scelta.

Ragione, questa, per cui approfittare dell’Amazon Prime Day, giornata globale di shopping in esclusiva per i clienti Amazon Prime e che terminerà stasera.

E se ancora non siete clienti, che cosa state aspettando?