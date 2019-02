View this post on Instagram

Working with IKEA, our garden for @the_rhs Chelsea Flower Show 2019 features subterranean hydroponic gardening systems. Being tested at the Factory @factorytomdixon in London. @ikeatoday #tomdixonXikea #gardeningwillsavetheworld #chelseaflowershow2019 #chelseaflowershow #hydroponics #gardening #urbanfarming #ikea #rhs #hydroponic