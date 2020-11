La Starlight Room è la stanza dei sogni. La più romantica, tutta vetri, scelta anche dalla coppia più seguita d’Italia: Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. La sorella di Belen Rodriguez e il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip. Da quel momento non si sono più lasciati. A parte qualche piccola parantesi e qualche crisi passeggera. Ma ciò che è importante è che l’amore (quello vero e autentico) trionfi sempre e comunque. Attualmente la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrerebbe procedere a “spron battuto” dopo la crisi dei mesi scorsi che aveva portato i due ad una breve rottura. La showgirl e il ciclista, in questo momento freschi di terzo anniversario di fidanzamento, sono più felici e innamorati che mai e le foto su Instagram lo dimostrano. Cecilia, infatti, ha postato all’interno della propria galleria feed, uno scatto bollente che la vede protagonista insieme al suo Ignazio. I due nell’immagine sono completamente nudi e avvolti da soli cuscini all’interno di una struttura in vetro (la Starlight Room). Intorno sono circondati dalla neve di un paradisiaco panorama montano.

Starlight Room: la stanza dei sogni è a Cortina. La testimonianza di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La Starlight Room sta diventando un fenomeno virale soprattutto nelle ultime ore. Motivo? Molto celebre non solo perchè è stata scelta da noti personaggi dello showbiz italiano come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La camera sta riscuotendo un enorme successo a causa della sua incredibile ed inestimabile bellezza, a stretto contatto con la natura ed il panorama montano da lasciare senza fiato. Infatti, la stanza dei sogni è caratterizzata da pareti interamente di vetro (sua peculiarità unica nel suo genere) che appare tra le Dolomiti di Cortina d’Ampezzo. La Starlight Room si trova a 2055 metri, a Col Gallina, in un punto panoramico del Passo Falzarego con vista sul Lagazuoi, la Tofana di Rozes e il Sass de Stria. La suddetta “camera delle stelle” è intima, accogliente ed essenziale, composta da una zona notte con un letto e una piccola sala da pranzo.

La “camera delle stelle” è nata da un’idea del proprietario del rifugio Raniero Campigotto

Una stanza completamente composta da vetri. Un panorama idilliaco e da sogno. Questa è la Starlight Room. Dove le cime delle montagne brillano grazie alle prime luci dell’alba e durante il tramonto. Da questa camera è possibile vedere anche il cielo stellato illuminato nella notte buia e innevata. Il costo? Comprensivo di notte, colazione e cena costa 700 euro. Situata in un luogo strategico, in un punto panoramico del Passo Falzarego con vista sul Lagazuoi, la Tofana di Rozes e il Sass de Stria; la stanza ruota su se stessa di 360 gradi così da regalare al visitatore una vista mozzafiato in ogni attimo della giornata. La coppia più amata dagli italiani si è regalata anche una gita sul lago di Braies, dove sono saliti a bordo di una piccola barca a remi per un tour panoramico e (ovviamente) suggestivo.

La Starlight Room: piccola ma confortevole

Piccola ma confortevole, come hanno ampiamente testimoniato i due visitatori Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. La coppia è rimasta molto entusiasta della “camera delle stelle”. Gratitudine e giudizio positivo anche per il cibo: sempre fresco e di ottima qualità. La camera da notte è molto suggestiva, ragion per cui i due personaggi non si sono risparmiati scatti hot, teneri e intimi. Sicuramente la Starlight Room è un luogo magico e ricco d’atmosfera, l’ideale per una notte romantica e memorabile.