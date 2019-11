Friends: la serie tv chiude i battenti su Netflix ma grosse novità ci attendono

Ci ricordiamo tutti di quando è stato annunciato che l’amatissima serie cult Friends avrebbe lasciato Netflix alla fine del 2019. La motivazione che ci hanno fornito è che il telefilm ’90 avrà una nuova casa nel prossimo servizio di streaming HBO Max. Inutile dire che noi fan gemevamo di dolore collettivamente e stretti gli uni agli altri. Tuttavia, c’è da dire che la partnership di HBO Max è già iniziata bene, con il piede giusto. Secondo The Hollywood Reporter, «le sei star principali e i creatori della commedia della NBC di Warner Bros TV sono in trattative per riunirsi» proprio sulla piattaforma. Ma cerchiamo di saperne di più!

Gli Amici più famosi del mondo ritorneranno presto!

THR un’ottima notizia. «Attualmente sono in corso colloqui per una speciale di reunion senza sceneggiatura che vedrà come protagonista il cast al completo. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. E non solo, ci saranno anche i creatori della serie David Crane e Marta Kauffman. Le fonti avvertono che non esiste ancora un accordo ufficiale e che gli accordi con il cast e i creativi debbano ancora essere stipulati. Quando le offerte saranno completate, la sfida diventerà quella di organizzare tenendo conto degli impegni di tutti». Una riunione con il cast iconico sembra un ottimo modo per celebrare la nuova casa dello spettacolo, e data la quantità di eccitazione e amore che c’è per Friends, anche 25 anni dopo il suo debutto, sarà sicuramente un successo. Nel caso te ne fossi dimenticato, Jennifer Aniston ha praticamente rotto Instagram quando si è unita alla piattaforma il mese scorso, postando una foto di loro sei.

Novità in arrivo

Uno avvenimento raro che è sembrato portasse molta gioia ai fan e che l’ha aiutata a battere il record per l’account più veloce ad aver raggiunto un milione di follower. L’ultima volta che il cast si è riunito – senza Matthew Perry – è stato nel 2016, per uno speciale televisivo che celebra il leggendario regista James Burrows, che ha diretto diversi episodi di Friends, così come altri show di successo come Will & Grace e Cheers. Per anni i fan hanno chiesto a gran voce una riunione o un qualsiasi riavvio di Friends, e il mese scorso la Aniston ha rivelato che potrebbe esserci qualcosa in pentola. «Ci piacerebbe che ci fosse qualcosa, ma non sappiamo cosa sia quel qualcosa. Quindi ci stiamo solo provando. Stiamo lavorando a qualcosa.», ha detto a Ellen DeGeneres. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.