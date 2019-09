La french manicure alla Kardashian è tornata, ma con una novità

È ufficiale, la french manicure è tornata. Tuttavia, nel 2019, il classico stile delle unghie con le punte bianco ghiaccio immediatamente riconoscibile, è stato reinventato nei modi più disparati che tu riesca ad immaginare. Tra tutti i vari stili, esiste una versione del design che pensiamo che quest’anno avrà un successo enorme: la floating french tips.

La floating french, creata dall’artista delle unghie Tracey Lee, prende gli elementi di una tradizionale manicure francese e li scompone. La striscia di bianco, ad esempio, invece di correre orizzontalmente lungo le punte, corre in verticale lungo l’unghia, dalla cuticola si delinea fino alla fine dell’unghia. In effetti, per questa versione della french manicure, la punta viene lasciata completamente nuda, creando l’illusione di una punta fluttuante.

French manicure ever green ever

Non crediamo che la french manicure andrà mai via di moda. E come abbiamo visto negli ultimi tempi, torna in diversi modi. Ad esempio, le celebrità hanno amato la french manicure con le punte colorate al neon (a proposito di unghie neon guarda cos’ha combinato Billie Eilish). Abbiamo anche individuato la french manicure inversa, con la striscia di bianco lungo il profilo della cuticola, anziché alla punta dell’unghia. Più recentemente, si è fatta strada anche la french manicure effetto gelatina che appare minimal ma allo stesso tempo cool. Diverse versioni del design classico sono state viste sul tappeto rosso, nel backstage della settimana della moda di Londra e New York.

La french fluttuante è stata avvistata anche più e più volte in tutti i nostri feed di Instagram. Anche se sappiamo che non ci stancheremo così presto delle tonalità al neon e delle punte invertite, dobbiamo ammettere che c’è davvero qualcosa di speciale nella floating french manicure. Non è nemmeno necessario andare al salone per provare la tendenza. Per molte persone, la sfida di una manicure francese è la creazione di 10 unghie dalla forma perfetta. Tuttavia è possibile incorporare il design della french su una o due unghie, e spennellare per intero le altre. Con così tanti modi per rinnovarla, non c’è davvero alcun modo sbagliato di provarlo a casa da autodidatta.