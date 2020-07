FreeBritney: un hashtag per “liberare Britney Spears dal padre”

“Liberate Britney Spears”, l’appello (attraverso un hashtag) di molti personaggi del mondo dello spettacolo. Semplicemente per chiedere che la cantante ( principessa del pop) venga ‘liberata’ dalla tutela legale del padre. #FreeBritney, in poche ore; sta facendo il giro del mondo. Molti suoi fan si sono uniti a questa iniziativa via social per la loro beniamina. Britney è una delle star incontrastata del pop contemporaneo.

Britney Spears: il padre starebbe impedendo alla figlia di vivere una vita libera

La libertà dicono sia il dono più prezioso che venga donato a ciascun essere umano. Britney Spears, di certo, non ha vissuto momenti facili. Nel 2008, a causa di un grave crollo psicologico, è stata costretta ad affidarsi alla “tutela” legale del padre, Jamie Spears. Secondo diverse indiscrezioni rese note dai più autorevoli giornali USA, quest’ultimo; starebbe impedendo categoricamente alla figlia di vivere una vita libera, controllando la sua carriera e la sua vita privata. Ora starebbe per chiedere una proroga del suo incarico, nonostante il recupero psicologico della popstar.

Anche Chiara Ferragni si unisce all’appello e sposa l’hashtag #FreeBritney

Anche la nostra italianissima regina dei social Chiara Ferragni, sposa la causa a favore della cantante, per liberarla dal controllo del padre. “Liberate Britney Spears dal padre” ha colpito in molti; compresa la nota influencer e imprenditrice digitale. Grazie ai suoi, oramai, 20 milioni di follower su Instagram e un’ottima posizione nella classifica degli influencer più pagati (secondo Hopper); la bella Chiara ha voluto rendere nota questa notizia, contribuendo alla causa Britney.

La vita altalenante della principessa del pop

Britney Spears è una delle popstar più iconiche degli anni Duemila. Nominata da tutti principessa del pop, oggi è diventata una vera e propria regina al pari della “Queen” Madonna. Britney, continua ad essere amata da milioni di fan. Tra i suoi successi più importanti ricordiamo brani come One More Time, Oops I Did It Again e Toxic. Sebbene abbia avuto periodi difficili, come il crollo psicologico che l’ha colpita nel 2008, le sue canzoni; rimangono una colonna portante per la generazione Duemila. Con oltre 200 milioni di dischi venduti, è una delle artiste donne di maggior successo della storia.

Britney ha saputo rivoluzionare realmente il mondo della cultura e musica pop, dando il via a quella rinascita del teen pop che sul finire degli anni Novanta ha posto le basi per alcuni dei fenomeni musicali più grandi degli ultimi anni (basti pensare a Miley Cyrus o Ariana Grande). Tra le sue storie d’amore più importanti ricordiamo quella con Justin Timberlake, Kevin Federline ( dal quale ha avuto due figli) e l’attuale modello di 23 anni Sam Asghari, che le ha donato un’apparente stabilità. Per ora possiamo solo che unirci all’hastag #FreeBritney.