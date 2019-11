Le tendenze capelli parlano chiaro: no alle chiome lunghe e si al bob, meglio se accompagnato da una frangia folta. Sono le celebrità che hanno dato il via a tutto ciò, si aggiunge alla lista delle “bangs lovers” Gwen Stefani che ha ceduto alla tentazione di cambiare faccia abbandonando la coda alta e tiratissima come quella di Ariana Grande.

Bob+frangia

“Una donna che si taglia i capelli è in procinto di cambiare la sua vita” Gabrielle Chanel

Chi ha detto che un bob corto scalato e colorato sia l’errore di cui ci pentiremo al primo lavaggio post sosta dal parrucchiere? Addio ai capelli lunghi. Se vogliamo essere al passo con le tendenze Autunno/Inverno 2020, non possiamo far altro che tagliare la nostra lunga chioma in favore di un bel look anni ’90 e magari perché no, accompagnarlo con una frangia lunga. Insomma, la frangia non è appannaggio esclusivo di chi ha un naso alla francese, spesso sta bene anche a chi ha un naso importante, in realtà, è una questione di come ci si percepisce.

Le star

Anche la cantante Gwen Stefani ha rinunciato alla chioma stile “Raperonzolo” a favore di un bob con frangia. Gli inglesi la chiamano shaggy bangs. Questa frangia non strutturata è di solito più corta davanti e più lunga sui lati. Le icone di riferimento per questo taglio sono: Jane Birkin, Brigitte Bardot, Alexa Chung e anche Monica Bellucci che di recente con il bob shaggy e la frangia ha un look al passo con le tendenze Autunno/Inverno 2020. A dispetto di ciò che si pensa sempre sulla frangia, è facilissima da gestire basta asciugarla con spazzola e phon, in direzione alto verso il basso, finendo con un colpo al centro per lisciarla e poi aprirla ed il gioco è fatto.