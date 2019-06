Cominciamo con un po’ di preparazione, ricordando che l’operazione di taglio della frangia laterale deve essere effettuata sui capelli asciutti: i capelli bagnati o quelli umidi non permettono infatti di poter arrivare a eseguire il lavoro con la dovuta precisione che serve per poter ottenere una frangia perfetta.

Step by Step

Il taglio dovrà essere opposto rispetto al lato in cui si desidera che la frangia ricada: pertanto, se desiderate che la frangia laterale cada a sinistra, il taglio dovrebbe essere verso destra, e così via. A questo punto, siete pronti a tagliare la frangia. Provate a farlo un po’ alla volta, tenendola piatta. In questo modo otterrete un risultato migliore: impiegherete più tempo, rispetto a un taglio netto e ampio, ma riuscirete a conseguire un risultato più soddisfacente.

Rifinire

Anche una volta fatto questo, pettinate di nuovo i capelli e rivedete la frangia: portatela nella posizione in cui dovrà stare. Assicuratevi che sia esattamente come la volete e, in caso di imprecisioni, intervenite con gradualità, ritoccando eventuali errori con sforbiciate leggere e aiutandovi con tagli verticali, invece che diagonali. Mettete ora in piega la frangia per poter controllare se il taglio è andato effettivamente bene.

Forbici o Rasoio?

Ricordate che il taglio della frangia laterale può essere altresì effettuato con un rasoio. Si tratta di una procedura un po’ più complessa, ma con una buona manualità riuscirete comunque a raggiungere un risultato desiderato: prendete un po’ di capelli alla volta, iniziando con la parte più vicina al naso, e andate avanti seguendo il procedimento precedentemente espresso.

