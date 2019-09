Frangia Autunno 2019: scegliere quella giusta in base alla forma del viso

La frangia può essere la migliore amica di una donna, così come la sua peggiore antagonista. Sì, perchè scegliere quella che più si adatta al nostro viso può diventare una vera sfida.

Al rientro dalle vacanze estive si presenta annualmente lo stesso problema: i capelli ancora profumano di salsedine e di spritz sulla spiaggia, ma necessitano assolutamente della mano fidata di un buon parrucchiere.

E perchè non fare un pensierino anche sul promettente must have della stagione autunnale di quest’anno?

In vista del prossimo autunno si prevede il grande ritorno della frangia lunga, un’opzione salvifica se doveste uscire dal parrucchiere in lacrime. In caso di pentimenti, potrete facilmente risolvere il “danno” fatto lasciandola ricrescere e trasformandola in ciuffo.

Ad ogni forma del viso corrisponde un tipo di frangia diverso ed è bene valutare tutte le opzioni che i fashion trends dell’hairstyle 2019 hanno in serbo per noi.

Viso squadrato

La soluzione perfetta a lineamenti marcati e una fronte ampia è, senza ombra di dubbio, la frangia leggermente sfilata che sfiora le sopracciglia.

Il vero colpo di genio, però, è scalare le ciocche laterali, che addolciranno i tratti del volto, proprio quello a cui ha pensato l’hairstylist di Rihanna.

Viso ovale

Stavolta è la paladina della frangia lunga e aperta Dakota Johnson a dettare le regole. L’attrice, dalla forma del viso regolare con i lineamenti che si congiungono delicatamente verso il mento, opta per una frangia divisa al centro, lasciandola più lunga ai lati. Questo stile valorizzerà ulteriormente la fisionomia armonica del volto.

Viso tondo

Da evitare le scalature e l’effetto sfilato se siete “portatrici” di guance piene e lineamenti non troppo definiti. Il viso tondo non è un difetto, anzi: pare che questa forma faccia sembrare più giovani di quello che si è. Ma qual è la lunghezza ideale?

Per rendere il volto più regolare, la soluzione è la frangia lunga e piena, lasciata lievemente gonfia alla radice per conferire un effetto full fringe.

Viso a cuore

Fronte alta e mento appuntito? No worries, anche per chi ha una forma a cuore esiste la soluzione. Per ammorbidire i lineamenti geometrici del viso a cuore, la frangia lunga si trasforma in un ciuffo laterale che sfiora lateralmente l’angolo esterno dell’occhio, come suggerisce l’attrice Reese Witherspoon.

Viso allungato

I requisiti principali del viso allungato sono una fronte spaziosa e i lineamenti sottili. Il segreto è quello di fare partire la frangia dall’attaccatura dei capelli così da mascherare la fronte ampia, puntando sulla cosidetta Swingy Bangs, tradotto una frangia lunga e sfilata.