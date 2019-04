Le sorelle Ferragni colpiscono ancora. Questa volta è il duo Chiara-Valentina a dare il meglio di sé in un’occasione speciale, il compleanno della sorella Francesca. Per i 30 anni della seconda tra le sorelle Ferragni si è tenuta una festa, esclusiva e cool, all’Apollo Club di Milano, un locale in zona Navigli famoso per le atmosfere retrò. E le Ferragni Sisters si sono calate perfettamente nel clima anni ’80 del celebre locale milanese per festeggiare il compleanno di Francesca.

Chiara e Valentina si sono presentate all’Apollo con vestitini luccicanti, mentre Francesca Ferragni, la festeggiata, ha optato per un abito lungo a vestaglia, rosa confetto. Scrive Cosmopolitan a proposito del party di compleanno milanese delle Ferragni Sisters: “[…] Per arricchire l’atmosfera, come ogni party vuole, c’era la musica con in console Vittoria Hyde e, soprattutto, dei gonfiabili con cui destreggiarsi come vere rocker. Erano dei palloncini a forma di chitarre elettriche che le sorelle Ferragni, Francesca in testa, hanno imbracciato per trasformarsi in vere star-animali da palco”.

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto della festa di compleanno della sorella sul suo profilo Instagram, ma come era naturale aspettarsi è stata Francesca a pubblicare la maggior parte degli scatti. Sono tutte foto perfette per descrivere l’atmosfera da club anni ’80 in cui si è svolta la coloratissima festa del suo trentesimo compleanno. “Gentlemens, punks and divas”: queste le parole utilizzate da Francesca Ferragni per descrivere l’atmosfera della sua festa di compleanno.