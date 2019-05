Foulard OMG! 12 idee per indossarlo e abbinarlo con originalità

Ci sono mille modi per indossare un foulard, ma non pensare che sia solo un accessorio autunnale. Al contrario, in estate possiamo davvero divertirci. Ecco alcune idee per indossare un foulard durante la bella stagione: nei tuoi capelli, come accessorio e persino come top!

Come Un Top

Non solo un “accessorio”, il foulard può diventare il vero protagonista dell’outfit: per la spiaggia o per la sera, possiamo trasformarlo in un top molto originale.

In Total White

Amiamo il total white, sia in estate che in inverno. Certamente un foulard colorato può esaltare la sua raffinatezza, rompendo l’elegante candore di base.

Marinaio Style

Ma puoi indossare il foulard con un altro classico del guardaroba estivo: le righe. Sceglilo nei classici colori del marinaio: bianco, blu e rosso.

A Lavoro e Non Solo

Ovviamente possiamo continuare a indossare il foulard nei modi più classici. Ad esempio, per dare un tocco di colore a un serioso ed inquadrato abito da lavoro o ad un sobrio abito estivo.

Come Una Collana

Con alte temperature, il foulard non può ripararci dal vento o dal freddo! Quindi, perché non usarlo come una collana fantastica?

Al Polso

I foulard più piccoli, quelle che spesso non sai come indossare, sono un bellissimo accessorio da usare al polso. Possono essere usati al posto di un braccialetto o in combinazione.

Imbrigliato Alla Borsa

So cosa stai pensando: il foulard in borsa è solo per donne di una certa età. Sbagliato! Ecco alcune idee per dare colore e personalità alla tua borsa.

Annodato Al Cappello

Cosa c’è di più bello di un panama bianco? Bene, un panama bianco con un foulard annodato! Scegline uno abbastanza lungo da lasciare la coda e fare un bel fiocco.

Con-Turbante

Ecco una proposta adorabile su come indossare il foulard in testa: il turbante. Cerca di creare volume sulla tua testa per un look più chic e femminile.

Come Una Fascia

In alternativa al turbante, possiamo indossare il foulard come un cerchietto, con i capelli sciolti ma anche raccolti.

Intrecciato Ai Capelli

Non è facile da realizzare, ma è sicuramente bellissimo! Il foulard intrecciato ai capelli crea una pettinatura davvero fantastica: pratica e originale.

Avvolgendo Lo Chignon

Se, come me, non sei molto pratico con i tuoi capelli, e la treccia sembra hard play, puoi provare lo chignon. Lega i capelli in modo disordinato e avvolgi il tuo foulard. Easy easy!

