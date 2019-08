Folk-chic 2019, è tempo di osare!

Il folk-chic è una di quelle tendenze fashion che non moriranno mai: fresco, vivace, allegro, è il trend al quale ormai tutti gli stilisti si sono ispirati almeno una volta nella loro carriera. Per una moda che ignora qualsiasi frontiera e che mescola colori ed elementi provenienti da culture diverse che insieme creano uno stile del tutto originale, si adatta facilmente anche alla stagione più fredda.

Lo stile etnico è per coloro che non hanno timore di azzardare, esibendo abiti, tessuti ed accessori che richiamano le atmosfere esotiche di popoli lontani. Tutto ciò, però, senza trascurare la cura verso i giusti abbinamenti, per una resa ottimale del look.

Persino alcune star di Instagram sono cadute nella trappola del fashion-esotismo: uno degli eventi più importanti dell’anno è stato il Coachella Festival, l’opportunità perfetta per sfoggiare le mise più eccentriche e colorate.

Una sfida all’ultimo outfit, quindi dove il premio in palio sarebbe stato il titolo a Look migliore del Festival. E a decretare i vincitori hanno sicuramente contribuito i likes su Instagram.

Coroncine di fiori, cromìe che non temono alcun giudizio, frange di qualsiasi lunghezza e gioielli a go-go: ecco alcuni dei look migliori, ispirati al boho chic, indossati da star ed influencer di tutto il mondo in occasione del festival californiano.

Il vero protagonista dello stile folk-chic resta l’abito a tunica, su cui è possibile sbizzarrirsi, scegliendo vari tipi di stampa: dall’animalier (un vero evergreen) alle fantasie tribali, fino al tie-dye, uno dei tanti simboli di questo fashion mood.

Se con gli accessori non avete alcuna remora, oltre alle classiche frange, il boho style prevede anche perle, perline, conchiglie e pietre dure. E per le più estrose c’è persino il turbante, coloratissimo o con stampa, dentro cui raccogliere i capelli. Il tocco finale al vostro look, come la ciliegina sulla torta.

Lo stile etnico non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: è capace di conferire quell’allure festoso, e al contempo glamour, a qualsiasi situazione. E’ tempo di osare!