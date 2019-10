Udite udite, notizie d’oltreoceano ci giungono alle orecchie! Ieri a New York City la vendita del foie gras è stata sul punto di diventare illegale. I membri del consiglio comunale dovrebbero infatti approvare a breve un disegno di legge che vieta la vendita del foie gras. Il fegato ingrassato dell’anatra o dell’oca, nei ristoranti o in negozi di alimentari, salumerie o altri punti vendita, dovrebbe a breve essere bannato.

Vietata la vendita di foie gras e multa salatissima

La maggioranza dei membri del consiglio ha aderito al progetto di legge, che ha anche come stampella i sostenitori del benessere degli animali, ma anche di altri critici. La causa di questo divieto avverrebbe a causa del fatto che la sua produzione comporti una crudeltà inaudita per colpa dell’alimentazione forzata dei volatili, a cui immettono un tubo in gola. Gli agricoltori che producono foie gras, per contro, sostengono che gli uccelli sianono trattati umanamente e non soffrano durante il processo di ingrasso. I venditori sostengono che il divieto potrebbe significare grossi guai per le aziende agricole fuori città, che sono i principali produttori statunitensi del foie gras. La “prelibatezza” di solito viene servita intera o trasformata in una mousse burrosa, in semifreddo o paté.

La multa per la vendita imporrebbe una somma di $ 1.000 e fino a un anno dietro le sbarre a qualsiasi ristoratore o proprietario di un negozio di alimentari sorpreso a vendere foie gras. La California ha vietato il fegato d’oca nel 2012 e Chicago ha messo in veto già nel 2006. Anche se l’ordinanza è stata abrogata due anni dopo. Si prevede inoltre che vengano approvati altri progetti di legge a favore degli animali a New York City. Primo fra tutti tra cui un disegno di legge che vieta i cavalli da trasporto, che lavorano trasportando i turisti intorno a Central Park, con temperature che sia aggirano sui 32 ° C. Ma anche un divieto di vendita, cattura o possesso di piccioni in città. Il futuro sta arrivando.