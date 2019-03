Una primavera e un’estate in fiore, anche in questo 2019. La fantasia floreale diventa un must have e gli abiti fioriscono in un tripudio di colori. Da quelli maxi a quelli mini, l’importante è che siano al passo con questa tendenza 2019. L’abito floreale è comunque un evergreen da tenere sempre nel nostro guardaroba, intramontabile ed elegante da abbinare a delle belle scarpe con il tacco o a delle semplici sneakers. Una vera e propria iniezione di femminilità e di buonumore, perfetta anche per contrastare le giornate piene di pioggia di questo periodo dell’anno. Allora cosa stiamo aspettando a scegliere il modello adatto a noi? Quindi, diamo il via ai consigli per lo shopping.

I maxi dress floreali

L’abito maxi è un altro must have da tenere nel nostro guardaroba. Per non sbagliare è consigliabile optare per un maxi dress floreale da abbinare magari ad un morbido cardigan. Numerose griffe in passerella hanno deciso di puntare su abiti dalla lunghezza massima, poiché eleganti ma adatti a qualsiasi occasione. Se abbiamo uno stile più sportivo possiamo abbinarlo anche a delle semplici scarpe da ginnastica; se abbiamo invece un look più elegante non possiamo che indossare delle décolleté o degli stivaletti. Esistono inoltre varie tipologie di fantasia floreale. I maxi dress possono avere una fantasia con grandi fiori stile anni ’60 oppure maxi dress dalla trama floreale più piccola di ispirazione anni ’70. Ecco, qualsiasi fantasia floreale deciderete di scegliere per questa primavera-estate 2019, l’importante è che nel vostro armadio non manchi un tocco di colore.

I mini dress floreali

Gli abiti corti dalla fantasia floreale sono intramontabili, per chi non è tanto alto è consigliabile che indossi questa tipologia. Anche qui le trame possono variare da fiori più grandi a fiori più piccoli l’importante è sapere quale si sposa meglio con il nostro stile. I mini dress floreali sono famosi per essere dei perfetti abiti da cerimonia: con una gonna voluminosa sono sempre adatti ad occasioni del genere, con manica a tre quarti, senza maniche e con delle scollature vertiginose. A differenza dei maxi dress, i mini dress si adattano meglio ad un look elegante e quindi le sneakers sotto sono vietate.

Sheath dress floreali

Gli abiti super aderenti, dalla fantasia floreale, rappresentano il modello più difficile da indossare. Se abbiamo corpo statuario possiamo permetterci un abito colorato con questa fantasia, da indossare con un bel paio di tacchi. Le fantasie tendono a rendere la nostra figura meno longilinea, quindi è opportuno scegliere il modello che si adatti meglio alla nostra fisicità e al nostro stile. L’importante è che quest’anno nel nostro guardaroba il floreale non manchi, se siamo autentiche fashion victims.