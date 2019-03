Questione di stile, America VS Cina: due First Lady a confronto

Peng Liyuan è una cantante lirica cinese, moglie dell’attuale segretario generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping, definita la First Lady cinese. Melania Knavs, germanizzata come Melania Knauss e coniugata Trump, è un’ex modella slovena naturalizzata statunitense e 45ª First lady degli Stati Uniti, moglie del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

Peng e la sua stilista di fiducia

Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping, non ha mai indossato qualcosa che non fosse made in China: la sua stilista di riferimento è Ma Ke, che la veste da almeno 15 anni ed è direttrice creativa del marchio Exception de Mixmind, nato nel 1996 a Guangzhou, praticamente sconosciuto oltre il confine cinese fin quando non venne indossato da Peng durante la visita di stato in Russia nel 2013, la prima da quando il marito era stato confermato presidente. Proprio dopo quell’apparizione Mao Jihong, fondatore e presidente del marchio, annunciò che Exception de Mixmindavrebbe iniziato un piano di espansione all’estero.

Le scelte di stile di Peng Liyuan sono un messaggio politico rivolto al mondo, ma anche a quei millennials cinesi innamorati dei marchi di moda e lusso occidentali. E che in effetti soprattutto di recente, come ha evidenziato anche il più recente report Bain Altagamma sul lusso, sono sempre più attratti da marchi e prodotti vicini alla loro cultura e alle loro tradizioni.

Melania sposa la semplicità

L’amore per i colori pastello sembra essere condiviso da entrambe le First Lady, e su questo non c’è dubbio. Melania Trump, ad esempio, nell’ultimo meeting che ha tenuto alla Casa Bianca a Washington D.C., ha sfoggiato un elegante tailleur rosa cipria. Diversamente dalla sua socia cinese, Melania non rinuncia anche alla comodità, optando per una semplice T-shirt bianca da indossare sotto la giacca. Elegante sì ma anche pratica, nella moda come nella vita. E’ innegabile che i look di Melania Trump hanno sempre creato un certo scalpore in quanto a semplicità, ma è proprio la sua volontà di non omologarsi allo stile tradizionale a renderla un’ispirazione per la moda.

