Essenziale è il progetto di ristorazione dello chef patron Simone Cipriani nato nel Settembre 2016. Essenziale perché qui, tutto è essenzialità, semplicità ed emozione.

Essenziale è l’ambiente. Un tavolo comune, conviviale per chi ama socializzare; un’area “lounge” con due divani in pelle dal sapore retrò per fare un aperitivo o bere un distillato dopo cena; un piano rialzato, a cui si accede da alcuni scalini, con i tavoli vicini alla cucina e un bancone con sgabelli.

Un approccio easy, informale e smart… Essenziale anche nella mise en place, su ogni tavolo solo il bicchiere e il tovagliolo. Le posate, che saranno utilizzate per tutta la durata del pasto, sono nascoste in un cassetto sotto il tavolo. Leggerezza ma di classe.

Essenziale è la cucina di Simone. Una proposta gastronomica che racconta la tradizione culinaria italiana che si diverte a farsi contaminare dal resto del mondo.

In sala, il servizio è curato da un solo cameriere che si occupa del vino e degli ordini; poi i protagonisti sono i cuochi che servono e spiegano i piatti da loro preparati.