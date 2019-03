Il tutto potrebbe essere riassunto in una sola parola, che forse non sorprenderà più di tanto visto il brand di cui stiamo parlando: stampe. Questa stagione, però, sono state completamente rinnovate, dando molto risalto alle tipiche stampe a piastrella e quelle a fiori, tanti tantissimi fiori che sono chiaramente il trend dominante per questa fioritissima primavera firmata Versace.

La collezione Versace comprende giacche di ispirazione anni ’70, top, gonne e soprattutto abiti, realizzati sovrapponendo tessuti diversi, come il raso e materiali trasparenti, sempre abbinati a stampe diverse. Non potevano mancare le stampe animali, molte le giacche e i pantaloni con il pattern pitonato. Una menzione particolare merita la nuova sneaker disegnata da Salehe Bembury, che ha creato una nuova versione della Chain Reaction molto più simile ad un sandalo.

Anche per questa stagione si rimarca un uso eccezionale di colori forti e brillanti. In passerella hanno sfilato grandi nomi della moda, come Gigi, Bella, Kaia, Kendall, ed Emily Ratajkowskii, mentre lo show è stato chiuso proprio da Shalom Harlow, una delle modelle preferite di Gianni Versace, proprio colui il quale ha inventato il concetto di top model negli anni ’90.

Non c’è rischio di confondere la colorata ed audace campagna pubblicitaria SS 2019 di Versace per quella di una qualsiasi altra marca. Le modelle migliori ci sono: Bella Hadid, Shalom Harlow e Irina Shayk; il fotografo è un go-to per il marchio, Steven Meisel; le donne trasudano fiducia, gli abiti sono aderenti al corpo e quelle mitiche (e mitologiche) stampe di Versace appaiono vividamente.

Oltre a Hadid, Harlow e Shayk, Donatella Versace per la campagna fotografica d’eccezione, ha reclutato altri nomi altisonanti come Adut Akech, Vittoria Ceretti, Luc Defont, Salomon Diaz, Kris Grikaite, Imaan Hammam, Joao Knorr, Blesnya Minher e Rianne Van Rompaey.

Pat McGrath e Guido Palau erano rispettivamente responsabili del trucco e dei capelli.

