Con l’avvento del 2019, Instagram ha dato la possibilità ai suoi utenti di creare nuovi filtri facciali. Celebrità e brand hanno preso l’occasione al balzo per crearne vari e naturalmente super alla moda. Prima era solo Instagam a occuparsi della creazione e dell’aggiornamento dei propri filtri. Ma ora la feature è accessibile a qualunque utente che sappia usare una semplice applicazione.

Lisa and Lena

Chi segue attentamente le gemelle Lisa e Lena su Instagram, forse lo sa già: le due star di Musica.ly ora hanno il loro filtro Instagram. Basta aprire la fotocamera frontale, selezionare il filtro e volare le stelle e il tipico motivo per gli occhi Lisa e Lena sul nostro viso. Una tendenza che è diventata virale tra le influencer più famose del mondo.

Alexandra Kisa

Altro effetto super di tendenza è quello di Alexandra Kisa, tanto che è stato creato per il suo filtro una pagina apposita con tanto di hashtag #kisafish. Da Dua Lipa a Bella Hadid le celebrità non possono fare a meno di utilizzarlo.

Spark AR Studio

Chiunque può creare filtri ed effetti AR per Instagram. Facebook ha infatti aperto al pubblico l’accesso alla versione beta di Spark AR Studio, software che per l’appunto consente di realizzare maschere ed effetti in Realtà Aumentata da applicare in diretta nei video e nelle storie del social network. Per cercare i filtri AR realizzati dagli utenti è sufficiente scorrere fino in fondo alla scheda di selezione dei filtri nelle Storie e cliccare alla voce “Sfoglia altri effetti”. Chi invece volesse realizzarne di propri non deve far altro che scaricare invece il programma Spark AR Studio disponibile per macOS e Windows sul proprio computer.