Per chi non lo conoscesse Marilyn Manson, pseudonimo di Brian Hugh Warner (Canton, 5 gennaio 1969), è un cantautore e attore statunitense, noto per essere il frontman della band omonima. Ma cos’ha in comune con Filippa Lagerback? La ex modella svedese naturalizzata italiana, nata a Stoccolma il 21 settembre 1973, pare lo conosca. E pare anche che ci abbia scattato una foto insieme. Assurdo, non pensate? Scorrete verso il basso per saperne di più!

Ok, lui è Marilyn Manson, ma lei è…

La foto scattata dalla Lagerback dietro le quinte della trasmissione di Rai 2, la vede insieme a Paolo Calabresi nei panni dell’artista statunitense. «È lui o non è lui?» Ha commentato Filippa, scherzando sulla grandissima somiglianza tra il comico e l’artista americano. «Certo che non è lui». Il travestimento, infatti, è riuscito perfettamente e anche Valeria Marini, ospite di Che tempo che fa, ha creduto, anche solo per un attimo, di aver incontrato il vero Marilyn Manson. Glielo abbiamo letto in faccia. Questo selfie è stato ovviamente postato sul profilo di Instagram della Lagerback, ed è proprio lì, sotto a quella foto, che si sono scatenati i commenti del popolo del web. Si sa, gli abitanti di Instagram, talvolta non sono affatto gentili e purtroppo, conservando facilmente l’anonimato, riescono ad essere davvero davvero spietati. E così è accaduto alla povera Filippa Lagerback.

I commenti non lasciano via di scampo

Pochi, pochissimi utenti si sono concentrati sl travestimento geniale indossato dal comico Paolo Calabresi. Tanti, tantissimi, invece, si sono soffermati su Filippa, constatando a gran voce quanto anche lei sembrasse travestita. Travestita da chi, vi starete chiedendo. Ebbene, i suoi follower l’hanno paragonata alla porno-diva Illona Staller, meglio nota al grande pubblico con lo pseudonimo di Cicciolina. «Tu…no non posso dire a chi assomigli in questa foto…», ha scritto un utente della rete al quale ha fatto subito eco un altro follower: «Sembri Cicciolina». Filippa Lagerback, dal canto suo, non ha preso come un’offesa questi commenti un po’ sopra le righe e ha deciso di prendere la questione con ironia. Ha risposto ai suoi fan che, in fin dei conti, non avessero poi tanto torto. «Lo pensavo anch’io», ha commentato la protagonista di Che tempo che fa facendosi gran una bella risata. Dovremmo essere tutti un po’ Filippa, planare dall’alto senza pesi sul cuore [semi-cit.].