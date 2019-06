Gli anni ’90 saranno sempre ricordati come uno dei migliori decenni della moda. E alcune persone li definiscono il decennio degli slip-dress, delle collane a girocollo e deimom-jeans (bellissimi anche nel 2019)ma anche quello di Friends e quindi di star come Courteney Cox. Anche adesso, mi piacerebbe dare un’occhiata al suo guardaroba. O, meglio ancora, provare i suoi vestiti. Omg, immagina tutti i pezzi nineties che ha lì dentro, che hanno anche fatto un ritorno col botto proprio in questo 2019.

Tutti vorremmo essere Coco!

Ahimè, mentre noi possiamo solo sognare la prospettiva di provare i vestiti incredibili di Courteney, una persona che ha quel privilegio è sua figlia di 14 anni, Coco Arquette. E Coco se n’è appena approfittata, ha dimostrato di essere anche molto interessata allo stile di nuovo in voga della sua mamma. Vi chiederete in che modo, bene, lo ha fatto indossando lo stesso identico vestito che Courteney indossava sul red carpet nel 1998, per la prima di Hollywood di Snake Eyes. E ci puoi scommettere il tuo ultimo euro, la ragazza se l’è cavata alla grande.

What else?

Courteney ha condiviso il simpatico momento di gemellaggio madre-figlia su Instagram con un side-by-side in foto e la didascalia “Io non sono una persona solita a conservare le cose, ma questo è stato un acquisto dannatamente buono! Anche e soprattutto 21 anni dopo…”. L’abito è senza maniche e con uno scollo a V, si presenta come uno slip-dress grigio tenue con una striscia bianca e nera sulla scollatura, sormontata da una sovrapposizione di pizzo floreale viola. Gli anni ’90 potrebbero essere meglio rappresentati di così? La risposta è chiaramente: NO!

Per completare il suo già di per sé strabiliante outfit, Courteney, a suo tempo, l’aveva accessoriato con una collana choker nera, degli orecchini pendenti, un orologio con cinturino nero e un bob super preppy (da copiare assolutamente). Coco, invece, ha dato al look un upgrade ispirato al 2019, stilizzandolo con una bella collana pendente in oro, un bracciale di perline bianche (allo stesso polso della mamy super stilish) e un taglio di capelli ondulato leggermente più rilassato.