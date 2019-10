Figli Vip: ecco quali coppie hanno dato alla luce nel 2019

Molte celebrità stanno espandendo le loro famiglie nel nuovo anno. Mentre un certo numero di stelle aspetta i bambini nel 2019, una manciata ha già dato il benvenuto appropri figli. Il principe Harry e Meghan Markle hanno accolto il loro primo figlio, un bambino, mentre Carrie Underwood e suo marito, Mike Fisher, hanno accolto il loro secondo figlio. Scopri quali altre stelle hanno accolto fasci di gioia.

Harry e Meghan

Il principe Harry e Meghan Markle hanno dato il benvenuto al loro primo figlio il 6 maggio. Il duca di Sussex ha annunciato l’emozionante notizia durante un’apparizione vertiginosa fuori dal Castello di Windsor. «Sono davvero entusiasta di annunciare che Meghan e io abbiamo avuto un bay boy questa mattina presto. È nato sano, sia la madre che il piccolo stanno incredibilmente bene. È stata l’esperienza più incredibile che potessi mai immaginare.»

Tom Welling e Jessica Rose Lee

Tom Welling, il Superman di Smallville, e la sua fidanzata, Jessica Rose Lee, a gennaio hanno dato il benvenuto al suo primo figlio. Un bambino bellissimo di nome Thomson.

Richard Gere e Alejandra Silva

La star di Pretty Woman Richard Gere e sua moglie, Alejandra Silva, hanno dato alla luce il proprio figlio in febbraio. Sebbene entrambi abbiano già figli dai matrimoni precedenti. Richard così come Alejandra, questo è il loro primo figlio insieme.

Alanis Morissette e Mario Treadway

Alanis Morissette e il marito Mario “Souleye” Treadway, hanno accolto il loro terzo figlio, un bambino di nome Winter, l’8 agosto. La coppia è anche genitori della figlia Onyx Solace e del figlio Ever Imre.

Jessica Simpson e Eric Johnson

Tra i personaggi noti in ambito musicale aspetta un figlio Jessica Simpson, che diventerà mamma di una bambina dopo i fratellini Maxwell Drew e Ace Knute. I tre bambini sono nati dall’amore con il marito Eric Johnson, ex giocatore di football statunitense, che ha sposato nel 2014 in seconde nozze.

Kieran Culkin e Jazz Charton

La star della successione Kieran Culkin e la moglie Jazz Charton hanno accolto il loro primo figlio a settembre. Fino ad ora niente figli per la coppia. Jazz ha presentato la bambina di nome Kinsey su Instagram, scrivendo “Non sono mai stato più innamorato e non ci siamo mai sentiti più completi”.