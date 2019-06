Fiat festeggia 120 anni con una nuova 500 di lusso

Dopo un 2018 ricco di successi, il gruppo FCA ha deciso di festeggiare il 120esimo compleanno con una nuova versione speciale del vero fiore all’occhiello di Fiat: la 500.

Si tratta, d’altronde, di una decisione che non ci stupisce più di tanto, visto che proprio la 500 rappresenta la prima ambasciatrice del gruppo non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. I fortunati protagonisti di questa rivelazione sono stati i palchi del Salone di Ginevra, calcati lo scorso anno dalla nuova Maserati, e per questo 2019 dagli pneumatici della nuovissima gamma 120° anniversario con una tripletta da non perdere: non solo la nuova versione di lusso della 500, ma anche altre due special edition per la 500X e per la 500L.

La gamma extralusso per il 120esimo anniversario Fiat

La Fiat nasceva nell’oramai lontanissimo 1889 e proprio quest’anno, in coincidenza con l’89esima edizione del Salone di Ginevra, ha deciso di cogliere l’occasione per spegnere le sue 120 candeline presentando al pubblico una specialissima gamma completamente votata al lusso e all’eleganza. Una gamma, come detto, dedicata alla sua punta di diamante, ovvero la Fiat 500 insieme alle due versioni speciali della 500L e della 500X. E dato che a noi interessa soprattutto la 500, partiamo proprio qui: ha lasciato tutti di stucco a causa di un design elegantissimo, quasi aristocratico, con la sua carrozzeria in Tuxedo bi-color e particolari cromati che l’hanno fatta brillare di luce propria. Anche gli altri dettagli poi non sono decisamente stati da meno: impossibile non innamorarsi del tettuccio nero e degli obbligatori cerchi in lega arricchiti da finiture in rame, che possono vantare un design italiano al 100%. Anche gli interni si sono dimostrati di eccellente fattura, con i sedili di fatto vestiti con un tessuto gessato. Tradizione ma anche modernità, considerando che la 500 special edition è dotata di Uconnect HD touchscreen da 7 pollici, addirittura migliore di quello presentato per Jeep nel 2018.

Il 2018 un anno di eccellenza per la Fiat 500 in Europa

Si tratta di un periodo d’oro per questo modello, dato che lo scorso anno ha segnato una tappa importantissima per la 500, con un nuovo record di vendite in Europa. Fra i modelli più apprezzati troviamo le versioni speciali: si tratta di vetture uniche, ricercatissime anche nei siti che propongono Fiat 500 usate come Automobile.it, per esempio. Si parla delle oltre 30 serie speciali che, dal 2007 ad oggi, sono diventate grandi protagoniste dei garage delle famiglie italiane e di tutta Europa in generale. Per quanto riguarda i dati invece, il 2018 ha portato in dote una cifra di vendite di 500 mai registrata prima: circa 194 mila unità immatricolate in tutta Europa, con una quota di mercato arrivata fino al 15% (il secondo miglior risultato di sempre nella storia della Fiat).

Quello della Fiat è un successo indiscutibile, anche alla luce di un altro dato: dal 2007 ad oggi, la Fiat ha prodotto oltre 2,1 milioni di 500.