Nella terza serata del Festival di Cannes 2019, il mondo del fashion sembra aver rubato la scena al mondo dei film. Esagerare è la parola d’ordine per chi ha calcato quel tappeto rosso. Non possiamo fare a meno di notare la modella Deepika Padukone, che sfoggia un mega-fiocco nero su un abito bianco così voluminoso da sembrare una nuvola. Non mancano le mise con pantalone, come quelle di Izabel Goulart e Sara Sampaio, super chic. Insomma difficile per i fotografi scegliere a chi scattare la prima foto.

Sul podio del fashion

Al primo posto troviamo l’abito indossato dall’attrice Spirita Jensen, un abito ombré in tulle color lavanda dalle dimensioni esagerate, firmato Micheal Cinco. Possiamo dire effetto che si è trattato di un vero e proprio effetto wow.

Al secondo posto c’è la bellissima Bella Hadid, che ha deciso di indossare un abito pieno di rouches in tulle bianco, firmato Dior. L’abito la rende eterea anche se è un po’ trasparente, eleganza assoluta.

Al terzo posto c’è la top model Isabeli Fontana con un bustier in velluto blu e maxi gonna in jacquard giallo con motivi floreali Etro, davvero chic.

Gli altri look

Non possiamo dimenticarci del bellissimo tailleur in argento di Izabel Goulart con spacco e profondo décolleté l’outfit con cui ha presenziato alla premiere di Rocketman. Anche look di Julianne Moore in Givenchy Haute Couture, un longdress argentato con coprispalla di seta rosa con lunga coda. Capelli raccolti e lunghi orecchini completano un outfit. Ultimo ma non meno importante l’abito di Roberto Cavalli indossato da Priyanka Chopra, una creazione con ricamo degradé di coccodrillo realizzato con paillettes. Gioielli Chopard e, ai piedi, pump di Christian Louboutin. Una passerella super lusso su questo red carpet 2019 tra abiti vaporosi, paillettes e tanto tulle.