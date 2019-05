Idee regalo last minute per la festa della mamma: come lasciarla a bocca aperta

Domenica 12 maggio è la festa della mamma 2019, e mentre un bouquet di peonie rosa è sempre un’appropriata sorpresa, magari accompagnato da un invito per un gustoso brunch, potremmo comunque stupirla con qualche idea regalo meno classica e più ad hoc.

Quest’anno prendi in considerazione l’idea di saltare il fioraio e acquista, invece, alcuni gadget super appropriati ed originali. Un’ottima crema idratante o un buon fondotinta potrebbero farla sentire coccolata e darle quel tocco di scintillio in più. Oppure, prendile una custodia per iPhone Gucci decorata con fioriture colorate che al contrario delle peonie sopravviverà ai festeggiamenti di domenica.

Forse le piacerebbero un paio di sandali da gladiatore Jimmy Choo che sono (quasi) troppo belli da indossare? Il sapone per le mani e la lozione di Byredo sono delicatamente profumate e si sposano perfettamente con uno degli iconici profumi di rosa del marchio.

Anche un foulard che le protegga il collo potrebbe essere un’idea geniale. E se tutto il resto fallisce, c’è un’elegante caraffa d’acqua che si adatta a tutto nella sua collezione e la manterrà ben idratata in estate. Imballate alcuni di questi nella borsa per pranzo al sacco estiva di Cesta Collective. Ecco tutte le nostre idee last minute!

