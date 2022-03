Festa della Donna, “Non una di meno” chiama allo sciopero generale; i motivi

Festa delle donne, si, ma da festeggiare per una donna lavoratrice rimane ben poco. L’anno precedente su 444 mila persone che hanno perso il lavoro, il 70% circa erano donne. E solo tra novembre e dicembre 2020, di 101 mila occupati in meno, 99 mila erano donne. I dati non sembrano affatto migliorare. E’ per questo che quindi l’8 marzo 2022 le donne non chiederanno mimose, ma si terrà uno sciopero generale nella speranza di essere ascoltate e tutelate.

Una festa, quella dell’8 marzo, dedicata al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile. La battaglia delle donne, però, continua tutt’ora. Ed è per questo che questo 8 marzo 2022 vedremo un forte sciopero, indetto in particolare per continuare la battaglia a favore della tutela delle donne.

In cosa consisterà lo sciopero

Lo sciopero indetto per l’8 marzo 2022 sarà uno sciopero generale di tutte le categorie, pubbliche e private. E’ stato proclamato a livello nazionale da svariate sigle sindacali in orari diversi e con differenti modalità. La durata della protesta sembrerebbe coprire l’intera giornata. I settori più coinvolti saranno mobilità e trasporti.

Lo sciopero generale dell’8 marzo 2022 riguarda principalmente i lavoratori che aderiscono ai sindacati autonomi e di base come Cobas, Orsa, Usb, Cub e altri. Gli orari di sciopero dei trasporti dovrebbero essere in generale per il settore aereo 0:00 – 24:00. Mentre per il ferroviario 0:00 – 21:00. Nonostante l’importanza della protesta, l’8 marzo 2022 cadrà però di martedì. Pertanto sarà un giorno feriale e dunque nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (in genere dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00) saranno garantiti i servizi essenziali. Ancora però, nulla di certo.

La protesta lanciata da “Non una di meno”; i motivi

Il 2022 è il sesto anno consecutivo in cui l’associazione ‘Non una di meno’ proclama lo sciopero generale di tutte le categorie. La protesta è contro il lavoro povero, diffuso soprattutto nelle categorie dove è prevalente il lavoro femminile, migrante e giovanile. Le cause a favore della tutela delle donne si fanno sempre più accesa e coinvolgono sempre più enti, basti ricordare lo scorso 25 novembre, giornata contro la violenza delle donne, quando svariati brand mostrarono la loro vicinanza alla causa proponendo capsule proprio a favore di questa battaglia.

L’8 marzo lo sciopero generale sarà contro lo sfruttamento dilagante, in particolare del lavoro femminile. Contro la crescente violenza verso le donne connessa ai ruoli e alle discriminazioni di genere. Per una scuola pubblica che garantisca il diritto allo studio, lavoro stabile e un reddito soddisfacente. Sono state tante fino ad oggi le iniziative a livello nazionale e locale proposte dall’associazione “Non una di meno”, il movimento femminista italiano che lotta per la parità di genere. Dalla celebrazione delle giornate del già citato 25 novembre fino allo sciopero del “Lottomarzo” passando per la stesura del “Piano antiviolenza femminista”.