Oggi si festeggia la festa della donna. Tra le tante iniziative volte alla sensibilizzazione del ruolo delle donne nella nostra società il campo della cosmetica e del beauty prendono una posizione importante. Ecco cosa succede.

Festa della donna: Dermalogica si schiera

Dermalogica è l’azienda fondata da Jane Wurwand che è una delle autorità più riconosciute e rispettate nel trattamento professionale della pelle. Sotto la sua guida, Dermalogica è cresciuta fino a diventare il marchio leader nello skincare professionale. Utilizzato infatti, da oltre 100.000 Professional Skin Therapist in oltre 100 paesi in tutto il mondo. In occasione della festa della donna il colosso cosmetico decide di sostenere l’associazione CADMI, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano. Quest’ultima da oltre trent’anni offre un supporto concreto alle donne che vivono una situazione di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica.

Dall’8 al 31 marzo, infatti, a fronte dell’acquisto dei prodotti o trattamenti Dermalogica. Sia sul sito che direttamente presso il Flagship Store in Largo la Foppa 4 a Milano, il 10% delle vendite verrà devoluto all’associazione.

Astra per le donne

Astra, invece diventata sempre più popolare grazie anche al suo lavoro per X-Factor decide di impegnarsi a limitare sempre più la differenza di genere. L’azienda nata nel 1988 a Todi è figlia del chimico farmacista Giuliano Settimi. Èd è grazie alla visione imprenditoriale del figlio Simone Settimi, attuale direttore generale, e alla determinazione della moglie Lucia Menghella, amministratore delegato, che oggi tutti conosciamo Astra. La compagnia di cosmesi si fa portavoce dell’attenzione al mondo femminile scegliendo di collaborare con l’associazione Libera…mente Donna ets per dare un contributo concreto. L’Associazione si impegna, in particolare, sul versante della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. E ancora dell’eliminazione gli stereotipi legati al ruolo della donna nella società e promuove il diritto di donne e minori ad una vita senza violenza. Astra sosterrà le attività e i progetti di Libera…mente Donna ets devolvendo 2€ di ogni ordine ricevuto sul proprio shop online all’associazione dall’8 marzo all’8 aprile 2022.

TONI&GUY: progetto speciale per la festa della donna

Come poteva mancare in questa lista TONI&GUY. Il brand fin dalla sua nascita si è sempre voluto differenziare come un marchio attento alle tematiche sociali e promotore della bellezza autentica di tutti i suoi clienti. Per questa festa della donna, il brand lancia un nuovo format: «Beautifully (IM)Perfect- #BreakTheBias». Il progetto nasce dalla voglia di differenziarsi prendendosi cura e mettendo l’accento dei valori fondamentali del brand. Si tratta di 6 mini video da 60s che verranno pubblicati sui canali social di @toniandguyitalia e che racconteranno la storia di 6 donne con età, background e culture diverse. Un viaggio che ripercorrerà il vissuto autentico e speciale di queste donne, la loro forza e tenacia di come siano riuscite a rompere i pregiudizi nel loro percorso di vita, tutte accomunate da un unico valore, tutte «PERFETTAMENTE BELLE» nella loro unicità. «Spero che questi video possano emozionarvi ed essere un grande esempio di vita e coraggio per tutti noi, e che valorizzino la bellezza autentica di ogni donna», afferma Charity Cheah Co-Founder di TONI&GUY Italia.