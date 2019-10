Il taglio del nastro inaugurale della 14esima edizione, della Festa del Cinema di Roma, è avvenuto il 17 ottobre. All’Auditorium Parco della Musica si srotola il tappeto rosso per la proiezione di apertura del Festival. La prima a calcare il red carpet è stata Gugu Mbatha-Raw, con uno splendido abito firmato Gucci e da lì a seguire numerose star che però non hanno sfoggiato look particolarmente in “tema”.

Donne

Tra i look stravaganti del Festival del Cinema di Roma 2019 è stato avvistato sul tappeto rosso della quinta serata della manifestazione, l’outfit un po’ azzardato della showgirl Alessia Fabiani. Tanto nero negli abiti delle signore sul tappeto rosso quest’anno. Il colore scuro è chic, ma non sempre. Miss Italia Carolina Stramare con tanto di corona in testa veste in total black, ma con troppe trasparenze. La lingerie in vista non è stata molto apprezzata dal fashion system, anche se lei è una vera bellezza. Ampie aperture sul décolleté e sui lati, anche per l’abito black di Martina Stella con righe metalliche sul corpetto è semplice, che però sembra aver deliziato i fotografi con un’apparizione da gran diva.

Uomini

Sul red carpet del 22 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2019, c’era John Travolta, che ha catturato l’attenzione di tutti i fotografi indossando un completo nero e una camicia bianca tutta rouches. Guardando ai look di registi e attori, in questi giorni, salta subito all’occhio una certa “rilassatezza” nello stile. Meno formalità, anche sul red carpet, poche cravatte e papillon. Si prediligono outfit casual, giacche sportive e jeans a spezzare completi altrimenti eleganti, ma semplici come quello indossato da Michele Morrone.