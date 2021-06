Ferrari entra a far parte della moda di lusso: la sua prima collezione by Rocco Iannone

Domenica sera le auto di produzione Ferrari V12 sono state sospese perché la casa automobilistica di lusso, per il suo 74esimo anno di vita, ha lanciato una nuova era. Luxury unito al fashion da una sfilata che ha svelato la prima collezione prêt-à-porter di Ferrari, rivolta a una generazione giovane.

La linea di moda del direttore creativo Rocco Iannone, forte su capispalla strutturati in contrasto con sete stampate fluide e luminose in rosso Ferrari , Giallo Scuderia e Blu elettrico. La collezione di Iannone avrebbe potuto facilmente mirare alla già fedele base di clienti della Ferrari. Invece si è scelto audace, iniziando con trench, bomber e parka modellati in modo intricato per dare l’aspetto di un guscio, marchiati con il famoso logo del cavallino rampante posizionato discretamente sulla nuca. Tasche e maniche bombati per ricordare l’eredità automobilistica .

“Le giovani generazioni hanno il potere di esprimere l’energia e la forza di un marchio”, ha detto Iannone del pubblico destinatario. Lo stilista 35enne è stato in precedenza direttore creativo di Pal Zileri dopo più di un decennio da Giorgio Armani e un’esperienza da Dolce&Gabbana. I cappotti sono stati completati da abbigliamento da giorno che includeva gonne midi setose in nuove stampe Ferrari con collage di auto da corsa classiche e il logo Ferrari.

L’atmosfera streetwear giovanile era sofisticata, con il marchio Ferrari oversize sulle camicie, completato da ampi pantaloncini con nastro riflettente o pantaloni larghi allacciati sportivamente alla caviglia.

Ferrari entra a far parte della moda di lusso

Le calzature includevano mocassini a stiletto in acciaio con suola in gomma per le donne. Sandali da trekking con bagliori di colore e una sneaker in collaborazione con Puma per gli uomini. Gli accessori includevano grandi orecchini di cristallo Prancing Pony, lunghe cinture marchiate Ferrari e occhiali da sole futuristici di Rayban. La collezione seasonless sarà distribuita quest’anno in sei mandate. L’80% pensato per essere genderless e disponibile in una gamma di taglie dalla XXXS alla XXXL. Anche se la Ferrari è tra i marchi più riconosciuti al mondo, Boari ha affermato di non dare per scontato che le generazioni più giovani abbiano la stessa conoscenza e passione dei loro genitori.