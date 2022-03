Ferrari Purosangue. Chi non mai desiderato spassarsela a bordo di una super Ferrari ? La risposta è una sola: proprio nessuno. Tutti almeno una volta nella vita si sono immaginati alla guida, o al posto passeggeri, della freccia rossa più amata del mondo. La Ferrari è infatti la casa automobilistica italiana più titolata nel campionato del mondo della Formula Uno.

Le auto firmate Ferrari sono un vero e proprio lusso e sono tra i motori più conosciuti e potenti del mondo dello sport. Un vero e proprio lusso, in tutti i campi. Ed è prevista proprio entro la fine di questo 2022 l’uscita della suv sportiva che sta già facendo impazzire tutti. Scopriamone di più.

Suv Ferrari Purosangue: ci siamo quasi

La casa di Maranello ha appena diffuso la primissima immagine ufficiale della nuova suv sportiva della casa automobilista, che ha già fatto il giro dell’intero web. La presentazione del nuovo modello di automobile è fissata per ottobre 2022, mentre nel 2023 vedremo l’uscita ufficiale sul mercato della tanto attesa Ferrari Purosangue.

Pare proprio che l’attesissimo nuovo modello della Ferrari sia un suv sportivo. Ma forse chiamarlo così non è propriamente corretto. La casa automobilistica riconosce il modello sotto il nome di Fuv, che starebbe per Ferrari Utility Vehicle. Insomma una precisazione non da poco a cui il padre della Purosangue tiene molto, proprio per sottolineare il progetto unico a cui ha dato vita. Comunque che la si chiami con il primo appellativo o con il secondo, poco cambia. Una cosa è certa: la Ferrari con il nuovissimo modello suv Purosangue ha dato una svolta alla sua linea.

La prima “quattro porte”: una svolta per la casa di Maranello

Il nome del nuovo modello, “Purosangue”, non lascia spazio a pensieri incerti. Si tratta infatti della prima quattro porte della Ferrari. Ma non solo. Il modello suv Ferrari Purosangue sarà dotato di luce da terra favorevole a percorsi al di fuori dall’asfalto. D’altronde Flavio Manzoni dello Stile Ferrari, ricerca da sempre il connubio perfetto tra estetica e funzionalità. Sempre alla ricerca di un qualcosa di unico, lussuoso ed esclusivo dove in esso siano conciliati dei punti di forza estremi. Proprio di questo sono fatte le Ferrari, incarnano il concetto di estremo. E la Purosangue tende a ribadire proprio questo, costellata di particolari e forme che oltre a compiacere la vista, risultano fondamentali per la prestazione della guida.

Nessun compromesso per il suv, l’estetica rimane disarmante

Nonostante la praticità volta ad una sorta di fuoristrada, la funzionalità non compromette in alcun modo l’estetica del modello. Essere una prima “quattro porte” della casa Ferrari e poter percorrere non più solo strade asfaltate, non ha di certo tolto attenzioni al fascino riservato per questo suv. Nonostante le dimensioni infatti, 5 metri di lunghezza e un altezza non indifferente da terra, la Purosangue rimane elegante e non rinuncia alla sua esclusività. Così come i modelli classici delle auto Ferrari, le superfici si alternano tra concave e convesse, su una fiancata in cui le lamiere importanti ed estese delle portiere lasciano spazio a superfici maestose vetrate sottili e sfuggenti.

Prezzo della maestosa Ferrari Purosangue

Una macchina tanto seria, ha un costo altrettanto importante. Ancora la nuova suv sportiva Ferrari Purosangue non è uscita sul mercato, ma le curiosità che sta scatenando sono tante, ed una lecita è quella di saperne il costo. A quanto pare la cifra ammonterebbe a 300.000, ma potrebbe arrivare fino a 350.000 in base alle versioni, o a richieste particolari di accessori od altro.