Fernanda Lessa, durante l’intervista alla popolare trasmissione tv Mediaset Verissimo, lascia sgorgare dagli occhi verdi lacrime di sfogo. Una vita difficile quella dell’ex top model brasiliana, naturalizzata italiana, che l’ha vista toccare i vertici apicali della moda nazionale e internazionale e cadere poi nel baratro della droga, dell’alcol e della depressione.

Sono bellissime, magre, alte, pelle radiosa, sempre sotto i riflettori: sono le modelle venerate dalle giovani di oggi e che ci offrono uno standard di come il mondo dovrebbe intendere la bellezza. Ma tutto ha un prezzo e chi sceglie di diventare top model presto o tardi dovrà fare i conti con questa realtà. Rincuorate dal movimento curvy, capitanato dalla splendida Rihanna che sta rivoluzionando i canoni estetici imposti dalla moda, possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma non troppo. Fernanda Lessa ne è testimone e non teme di raccontare i lati bui della sua vita.

Si racconta da Silvia Toffanin ma le vicende che l’hanno segnata sono tutt’altro che inedite. Brasile, New York, per sei anni è una vera e propria top model volando con disinvoltura da una passerella all’altra fino ad approdare in Italia. Tutto questo però Fernanda l’ha pagato a caro prezzo. Entra nel tunnel della droga per reggere il peso della vita frenetica, della lontananza dal Brasile, per restare magra come il sistema la voleva. Poi la prima gravidanza che riesce a farla allontanare da quel vortice vizioso e ormai necessario. Poi la diagnosi di malformazione cardiaca del suo bambino che appena nato la lascia definitivamente “l’ho stretto tra le braccia per 15 secondi, quando l’ho riabbracciato era freddo”. Un racconto tremendo che le provoca una intensa ricaduta nel mondo della droga e questa volta con un nemico in più: l’alcol.

Fernanda Lessa ne esce dopo otto lunghissimi anni, ne esce grazie all’amore delle sue due bambine, Lua Clara e Ira Marie e del suo attuale compagno, Luca Zocchi. “Non potevo più vedere le lacrime nei loro occhi, neanche un Amarone dell’87 vale le lacrime dei miei figli”. Oggi Fernanda non beve nemmeno una birra e la vediamo in tutta la sua naturale bellezza nello studio di Verissimo così come nelle foto felici che la ritraggono su suo profilo Instagram.

Una miracolata, probabilmente. Una donna che ha avuto la forza di amare se stessa. E’ così per poche fortunate. Giostrare la propria vita tra aerei, casting distruttivi, foto, incontri, treni, taxi restando contemporaneamente madre, moglie, figlia non è semplice e per quanto il mondo della moda possa essere ambito da chi sogna di impersonificare abiti bellissimi non sempre ripaga con la stessa moneta quella passione.