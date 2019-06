Fedez scherza con la moglie: «Per Leo voglio la prova del DNA»

Su Instagram Stories Fedez ha pubblicato alcune foto di lui da bambino, trovate in casa della nonna paterna. Ci sono diversi scatti di Fedez da bambino, ma secondo il cantante Leone non somiglia al papà. Ed è per questo che, menzionando Chiara Ferragni, Fedez scherza così: «Inizio ad avere dei dubbi, voglio la prova del DNA…». Fedez, con ironia, chiede alla moglie, Chiara Ferragni, la prova del dna per il figlio Leone. Secondo il cantante, infatti, il suo primogenito non gli somiglierebbe molto.

I Ferragnez tornano al centro del gossip, e questa volta il motivo sarebbe il biondissimo Leone. Infatti, il loro primogenito non somiglierebbe per niente al papà. Così il rapper ha fatto una richiesta scioccante (ed ironica) alla moglie: ridendo ha ammesso che vorrebbe che venisse fatto il test del dna sul piccolo, per provare che effettivamente il papà sia lui.

Chiara Ferragni e il marito Fedez si sa riescono sempre a far parlare di loro, nel bene e nel male. A rubargli la scena però, spesso c’è il figlioletto Leone, amatissimo dal popolo web. Questa volta, il protagonista della vicenda sarebbe proprio lui, che crescendo sembra diventare sempre più uguale alla madre, piuttosto che a Fedez. Il rapper, infatti, noto per la propria ironia, sembra scherzarci su parecchio.

Sulle sue Instagram stories si vede il cantante tirare fuori qualche sua vecchia foto da bambino trovata nella casa dei genitori. Un dubbio, giocosamente, si fa largo: il piccolo Leone sembra non avere nessun tratto in comune con il papà: «Inizio ad avere dei dubbi, voglio la prova del DNA…» ha scritto Fedez menzionando la moglie Chiara. Forse crescendo i tratti cambieranno e Leone somiglierà di più al papà, ad ogni modo anche se somigliasse soltanto alla Ferry non sarebbe mica una brutta notizia! E Fedez lo sa bene.