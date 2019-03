«Sono orgoglioso e onorato di collaborare anche in questa occasione con Diesel e Renzo Rosso per la creazione di una capsule a cui tengo particolarmente. Insieme abbiamo realizzato dei capi pazzeschi, che rispecchiano la mia personalità e con un’idea di stile urban che mi rappresenta appieno», ha dichiarato il rapper, padre di Leone e marito dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Diesel lancia una nuova mini capsule, in versione limitata, realizzata in collaborazione con Fedez che sarà disponibile in selezionati store Diesel e online a partire dal 13 marzo. Nella stessa data la capsule sarà presentata a Roma con un evento esclusivo presso il Diesel store di Piazza di Spagna. La collezione, composta da 12 capi, comprende giacche in denim, felpe, t-shirt, calze, un cappellino e i classici denim pants Diesel.

La capsule Diesel X Fedez sarà in vendita con una speciale pre-sale il 9 marzo esclusivamente nello store Diesel di Milano dalle 15 alle 17. La collezione sarà disponibile online in antperima, solo per gli utenti registrati sul sito del brand, l’11 e il 12 marzo.

Diesel e Fedez continuano la loro partnership di successo presentando una nuova capsule collection che si ispira al guardaroba di un musicista contemporaneo. La collezione, composta da t-shirt, cappellini, felpe, giacche in denim e jeans, prende spunto dal merchandise delle band rock anni ’90, con l’aggiunta di un’influenza Hip Hop moderna che cita anche la neon art di Dan Flavin. Ciascun capo vanta infatti un accattivante pattern tie-dye che si alterna grafiche in stile graffiti, rifinendo il tutto con il logo del brand. La collaborazione rappresenta la personalità dell’artista e l’esperienza nel settore del marchio di Renzo Rosso, sempre all’avanguardia nell’abbigliamento urban.

«L’effetto finale è quello del guardaroba di un musicista dei giorni nostri, sempre in viaggio e influenzato da artisti del passato, ma che applica la propria estetica ad un contesto contemporaneo. Ispirati dallo stile e dalle tracce di Fedez, i pezzi di questa collezione sono perfetti per godersi un grande concerto che si tratti di una notte allo stadio o di un festival open air. L’effetto psichedelico del tie and dye, che lo si ami o lo si odi, predomina in tutta la collezione», ha raccontato il marchio.