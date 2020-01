Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, è indubbiamente l’hairstylist delle star per eccellenza, in voga anche tra la gente comune (e facoltosa). Chiunque lo conosca sogna di entrare in uno dei suoi saloni per uscirne trasformata e favolosa come una star! I suoi modi di fare sono estrosi ed estroversi, conosciuti in tutt’Italia grazie al programma su RealTime “Il salone delle meraviglie”. Insomma, un artista della bellezza eccessivo ed esplosivo, come solo un beauty guru sa essere.

La rivelazione di Federico al settimanale Chi

Federico ha parlato di sé in un’intervista al settimanale Chi, raccontando della sua professione ma anche della sua vita privata, condivisa da dodici anni con la storica compagna Letizia. Nel 2017 la coppia ha avuto una bambina, Sophia Maelle, che Federico ha spiegato essere nata ricorrendo all’inseminazione artificiale. «Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: “Fatelo, perché è una cosa normale“, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia. È anche un po’ matta, come la sua madrina, Valeria Marini, ma come lei è sempre sul pezzo». Ha confessato senza riserve Federico, svelando anche che a battezzarla è stata la super amica Valeria Marini, che ha trasmesso alla bimba un tocco di pazzia.

«Per me è fondamentale rendere felici le donne»

Federico Fashion Style

Una vita autobiografica

Cosa poteva mancare per delineare al meglio la personalità di Federico Fashion Style? Assolutamente niente, Fede ha scritto anche un’autobiografia. L’opera è intitolata proprio come il programma che lo ha reso famoso “Il salone delle meraviglie. La mia storia, i tuoi capelli, la mia passione“. In questo suo primo libro troviamo di tutto un po’, dal rapporto con il padre alla sua carriera. Il padre, come raccontato da Federico, quando lo vedeva arrivare guarnito di piume e zeppo di Swarovski rimaneva alquanto di stucco, ma oggi è il suo primo fan. Racconta anche della gelosia della moglie Letizia: «Piaccio tantissimo. E ricevo proposte da uomini e da donne. Ormai Letizia ci ha fatto l’abitudine, all’inizio era gelosa, le dicevo: “Letì, ma a te che te frega? Io sono carino con tutte, ma poi la sera torno da te“. Per me è fondamentale rendere felici le donne». Un personaggio eccentrico e interessante!