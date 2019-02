Con 900mila followers, Federica Pellegrini è una delle sportive più seguite su Instagram. Classe 1988, la giovane è tra le più amate e forti nuotatrici italiane. Nello stile libero, la sua specialità, è primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Una donna da record!

Un vero talento, un’atleta che ha collezionato negli anni non pochi premi: dal primo riconoscimento, medaglia d’argento nei 200m stile libero, nel 2004 quando aveva solo sedici anni a quella d’oro ai giochi di Pechino. Atleta più giovane a salire sul podio, la prima a regalare all’Italia il successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Federica Pellegrini però non è seguita solo per le sue imprese sportive. Eh già, molti fan sono conquistati dal suo fascino, dal fisico asciutto e dal suo smagliante sorriso. Fortunatamente, ad accorciare le distanze tra Federica Pellegrini e i follower ci pensa Instagram, una vetrina in cui la trentenne pubblica momenti suoi personali, non necessariamente legati allo sport. L’ultimo, che la ritrae a bordo vasca, ha mandato letteralmente su di giri i fan, che non possono fare a meno di ammirarne il corpo.

Il costume particolarmente sgambato lascia vedere un tatuaggio, un disegno molto caro all’atleta. Si tratta del simbolo a cinque anelli delle Olimpiadi. Per lei che ha dedicato la giovinezza allo sport è senza dubbio qualcosa di importante. Del resto la consacrazione e la popolarità sono arrivate appunto dopo l’esperienza a Pechino. Non è il solo tatuaggio che la nuotatrice ha: sulla caviglia destra ha un piccolo drago, che risale ai suoi primi successi a 14 anni, sotto cui si intravede pure la scritta Balù, un omaggio all’ex Luca Marin, che però poi la Pellegrini ha voluto cancellare quando la storia è naufragata; ha poi un’araba fenice sul collo, simbolo di rinascita, fatta a 17 anni, che le ricorda che tutto passa, pure le delusioni, come quella dei Mondiali di Montreal e degli Europei di Budapest; sulla schiena ha, invece, un tribale con la scritta “nient’altro che noi”, una frase dedicata al fratello Alessandro. Ma sono soltanto alcuni.

Piscina a parte, la sportiva si è buttata a capofitto nel mondo dello spettacolo, consapevole di essere di bella presenza e di avere quindi in tv qualche chance. Al momento è impegnata ad “Italia’s Got Talent”, nei panni del giudice. Chissà che la televisione non diventi la sua seconda cosa. Non sarebbe certo la prima, poi la simpatia non le manca. Staremo a vedere!