Federica Nargi si è fatta bionda ed è apparsa su Instagram con il nuovo hair look. Siamo abituati a vederla con una lunga e fluente chioma castana arricchita molto spesso da onde ma ora l’ex velina si Striscia la Notizia ha deciso di cambiare. Il suo hairstylist di fiducia Max Valvano ha pubblicato proprio ieri una foto sul suo profilo Instagram con la Nargi in versione inedita con una chioma bionda e molto appariscente.

L’ex velina appare in una versione del tutto nuova sul profilo del suo parrucchiere di fiducia: bella come sempre, ma stavolta con i lunghi capelli biondi. Un cambiamento piuttosto radicale per la showgirl, che ci ha abituati da sempre a vederla mora. Ma a cosa sarà dovuto il nuovo look? Tra le storie di Instagram, il parrucchiere milanese ha pubblicato uno scatto della Nargi bionda accompagnato dalle parole “Ti volevo diversa”. Ed effettivamente lo è. Appena tornata a Milano dalle vacanze, ha deciso di cambiare completamente il suo look. Fa quasi sorridere che l’ex velina mora oggi sia bionda. Eppure, come tutti ben sanno, quando una donna decide di cambiare colore di capelli significa che nasconde qualcosa. Quale sarà il segreto della bella Federica Nargi allora?

Le reazioni sui social

Una scelta quella di farsi bionda che stupisce i fan e i suoi 3,5 mln di follower. C’è chi detesta il suo nuovo colore di capelli, chi invece sostiene che a prescindere da tutto (specialmente dal colore della chioma) la sua sia una bellezza indiscutibile. Forse però peggio di asserire che la sua nuova tinta non le stia bene, c’è chi addirittura la paragona a un’altra show girl, a Elena Santarelli. Probabilmente il nuovo hair look di Federica Nargi è solo un “colpo di testa” estivo e presto la rivedremo con il suo colore naturale. Del resto se non si osa durante il periodo estivo, quando è il caso di farlo?